La birra Asahi sta finendo in Giappone: un attacco informatico blocca la produzione

Gli hacker si stanno bevendo tutta la birra giapponese? Mancano pochi giorni all'esaurimento delle scorte di Asahi Super Dry in Giappone. Motivo: il produttore della birra più popolare del Paese è alle prese con un devastante attacco informatico che ha costretto alla chiusura molti dei suoi birrifici nazionali.

Disattivato il sistema di ordinazione e consegna

Le attività in altre regioni del mondo, come l'Europa, dove Asahi vende la Peroni Nastro Azzurro, non sono state colpite dall'attacco informatico, mentre la stragrande maggioranza delle 30 fabbriche del Gruppo Asahi in Giappone non è più operativa da lunedì, dopo che l'attacco ha disattivato il sistema di ordinazione e consegna.

La birra Asahi

Non c’è una data per la ripresa

I rivenditori hanno ormai gli scaffali vuoti, dato che l'interruzione è giunta al quarto giorno, e non c'è ancora una data precisa per la ripresa delle attività delle fabbriche. L’azienda ha detto di non sapere quando la produzione potrà riprendere e per arginare il danno ha avviato una sperimentazione vecchio stile per processare ordini e consegne con un sistema non digitalizzato (che rischia di essere però troppo lento per la quantità di richieste). Super Dry potrebbe comunque esaurirsi anche nei pub izakaya, che servono birra alla spina e in bottiglia.

Gli attacchi informatici alle aziende

L'attacco hacker ad Asahi segue una serie di casi simili che hanno colpito altre grandi aziende e che si sono rivelati estremamente destabilizzanti. All'inizio di questa settimana, il governo del Regno Unito ha erogato una linea di credito di emergenza di 2 miliardi di sterline a Jaguar Land Rover, dopo che la produzione era stata interrotta per un mese a causa di un devastante attacco informatico.

La birra Asahi

Aziende nipponiche “fragili”

Secondo gli esperti di sicurezza informatica del gruppo Nihon Cyber Defence (NCD) con sede a Tokyo, le aziende giapponesi sono sempre più considerate obiettivi interessanti per gli aggressori ransomware (software che criptano i file e i sistemi) a causa delle loro scarse difese e per il fatto che hanno sempre pagato per evitare incidenti. Proprio per far fronte a queste emergenze a maggio il Giappone ha approvato una legge che ha concesso al governo maggiori diritti per combattere in via preventiva i criminali informatici.

I prodotti a marchio Asahi

Asahi, le cui azioni oggi sono scese del 2,6%, non produce solo birra Super Dry in Giappone, ma anche il whisky Nikka, bibite analcoliche, mentine e alimenti per bambini (che potrebbero iniziare a loro volta a sparire dagli scaffali nei prossimi giorni). A seguito dell'attacco informatico, Asahi ha rinviato a tempo indeterminato il lancio previsto di otto nuovi prodotti, tra cui la soda alla frutta, la ginger ale al limone e le barrette proteiche.

La storia della Asahi

Asahi è nata in Giappone nel 1889, focalizzandosi inizialmente su birre di ispirazione tedesca, per poi rivoluzionare il mercato con Asahi Super Dry nel 1987, la prima birra giapponese "dry". Questa innovazione ha portato alla popolarità internazionale del brand, che ha continuato a espandersi, acquisendo anche importanti marchi europei.

L’affare Peroni è del 2016.

Il più grande birrificio nipponico produce in media l'equivalente di 6,7 milioni di bottiglie grandi di birra al giorno in Giappone, secondo i calcoli del Financial Times basati sui dati di vendita del 2024.