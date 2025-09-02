Con iPhone è possibile registrare le chiamate: ecco come fare

Con l’aggiornamento iOS 18.1, rilasciato alcuni mesi fa per iPhone, Apple ha introdotto una delle funzioni più attese dagli utenti: la registrazione delle chiamate direttamente dallo smartphone. Una novità utile sia in ambito lavorativo, sia nella vita quotidiana che finora era possibile solo installando app terze. Ma anche uno strumento che va utilizzato con alcune accortezze.

Come funziona la registrazione delle chiamate con iPhone

Per avviare una registrazione con il proprio iPhone, durante una chiamata è sufficiente toccare l’icona nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, che raffigura delle barre sonore, e poi premere il tasto di registrazione. A quel punto, un conto alla rovescia di tre secondi precede l’avviso vocale “Questa chiamata sarà registrata”, seguito da un segnale acustico.

Come terminare la registrazione

Per interrompere la registrazione basta riagganciare oppure toccare il pulsante Stop. In questo caso, l’avviso vocale informerà che “La chiamata non è più registrata” e la conversazione potrà proseguire normalmente. La funzione consente non solo di registrare l’audio delle conversazioni, ma anche di salvare automaticamente la trascrizione del dialogo, consultabile in qualsiasi momento.

Dove trovare i file registrati

Al termine, la registrazione viene salvata nell’app Note. L’utente può rinominarla liberamente e riascoltarla come un qualsiasi file audio, con la possibilità di avanzare o tornare indietro nella riproduzione. Per leggere la trascrizione, basta selezionare la voce “Trascrizioni” sotto il pulsante di riproduzione. È inoltre possibile aggiungere il testo alla nota tramite il menu a tre puntini, così da avere audio e trascrizione nello stesso documento.

Qualche accortezza prima di registrare una chiamata

In Italia registrare una telefonata è legale, ma con alcune precisazioni importanti. Chi partecipa alla conversazione in teoria può registrarla senza dover chiedere il consenso all’altra persona, anche se è sempre meglio avvisare l’altro interlocutore. La Cassazione considera infatti la registrazione come una sorta di “appunto personale”, alla stregua di prendere note scritte. Non serve autorizzazione né si configura violazione della privacy. La questione cambia se qualcuno non partecipa alla conversazione: in questo caso, registrare una telefonata tra altre persone è invece reato, perché costituisce intercettazione illecita (art. 617 c.p.). Chi partecipa alla telefonata, può utilizzare il contenuto della conversazione anche come prova in un processo civile o penale. La giurisprudenza italiana lo ha ribadito più volte. Ma resta vietato diffondere o pubblicare la registrazione senza il consenso dell’altra parte, perché in quel caso violeresti la privacy.