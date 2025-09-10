Apple svela iPhone 17 (e molto altro): modelli e prezzi

Nella Keynote della notte scorsa allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, Apple ha presentato le sue novità, come sempre molto attese dai fan e dal mercato. Su tutte, la nuova famiglia iPhone 17 (17, 17 Pro e 17 Pro Max) e un inedito iPhone Air, affiancati dai nuovi Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 e dagli AirPods Pro 3. Per tutti i modelli iPhone, preordini da venerdì 12 settembre e arrivo nei negozi venerdì 19 settembre. Ecco cosa c’è da sapere in sintesi e i prezzi (come sempre alti, fino a 2.489 euro per l’iPhone 17 Pro Max).

iPhone 17: cosa cambia (display, chip, fotocamere, frontale)

Il nuovo iPhone 17 ha un display più grande (6,3 pollici) e più luminoso con ProMotion, protezione anti-graffio migliorata e chip A19 per prestazioni e autonomia da tutta la giornata. Le linee sono pulite e c’è anche una nuova cover compatibile con MagSafe con cinturino a tracolla ufficiale per l’uso “hands-free”. Le fotocamere posteriori sono due 48 MP Fusion (Main e Ultra Wide con macro), con teleobiettivo 2x di qualità ottica ricavato dalla principale. La camera frontale “Center Stage” da 12 MP ha una funzione che allarga e ruota automaticamente l’inquadratura quando entrano nuovi soggetti. Si parte da 256 GB (raddoppio dello storage base) e cinque colori (nero, bianco, lavanda, mist blue, sage).

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max: A19 Pro e lo zoom più lungo

I modelli Pro girano su chip A19 Pro e hanno scocca in alluminio aerospaziale serie 7000, camera di vapore integrata in un unibody leggero e conduttivo: è un salto netto quanto a performance e autonomia. Monta 3 sensori da 48 MP (Main, Ultra Wide e nuovo Telephoto) con zoom ottico-qualità fino a 8x, il più lungo mai visto su iPhone. Davanti, una 18 MP Center Stage che promette selfie di gruppo più intelligenti. Il display è da 6,3 pollici per il Max e 6,9 per il Pro, realizzati in ceramic Shield 2.

iPhone Air: il nuovo super-sottile

La novità assoluta è iPhone Air, l’iPhone più sottile (di sempre, come piace sottolineare all’azienda): 5,6 mm, titanio di grado 5, grande display (6,5 pollici) e all-day battery. Integra A19 Pro, camera 48 MP Fusion (sì, una sola), la frontale Center Stage e un design con “plateau” fresato che ottimizza lo spazio interno.

Quanto costano i nuovi iPhone

Ecco i prezzi dei nuovi smartphone Apple sul mercato italiano. IPhone 17: il modello da 256 GB costa 979 euro; quello da 512 GB 1.229 euro iPhone 17 Pro: il modello da 256 costa GB 1.339 euro; quello da 512 GB 1.589 euro; quello da 1 TB 1.839 euro. iPhone 17 Pro Max: il modello da 256 GB costa 1.489 euro; quello da 512 GB 1.739 euro; quello da 1 TB 1.989 euro; quello da 2 TB 2.489 euro. iPhone Air: il modello da 256 GB costa 1.239 euro; quello da 512 GB 1.489 euro; quello da 1 TB 1.739 euro.

Le altre novità annunciate da Apple

Arriva anche Apple Watch Series 11. Esibisce un nuovo Sleep Score e notifiche di ipertensione, con autonomia fino a 24 ore e vetro due volte più resistente ai graffi, in un design più sottile e confortevole. WatchOS 26 arriva il 15 settembre (con requisiti minimi indicati da Apple). Prezzo da 459 euro.

Su Apple Watch Ultra 3 debutta la comunicazione satellitare integrata, con messaggi d’emergenza e a contatti, condivisione posizione off-grid; si allunga l’autonomia (fino a 42 ore), e il display è più ampio. Prezzo da 909 euro. Il modello Apple Watch SE 3, il più economico, parte da 279 euro.

Gli AirPods Pro 3 puntano sullo sport e hanno nuovi driver e ANC che Apple definisce “la migliore al mondo” tra gli in-ear, oltre a un sensore di frequenza cardiaca integrato e Live Translation abilitata da Apple Intelligence. Prezzo da 249 euro.