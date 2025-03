Il telescopio Webb scopre un misterioso oggetto interstellare

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha recentemente individuato un oggetto celeste enigmatico che fluttua nello spazio interstellare a circa 20 anni luce dalla Terra. Denominato SIMP 0136, questo corpo ha una massa circa 13 volte quella di Giove e completa una rotazione su se stesso ogni 2,4 ore, un ritmo sorprendentemente rapido che ha suscitato l'interesse della comunità scientifica.

Caratteristiche atmosferiche e struttura interna

Grazie alla sensibilità del JWST nell'infrarosso, un team internazionale di ricercatori ha analizzato l'atmosfera di SIMP 0136, rivelando la presenza di strati nuvolosi irregolari e variazioni significative di temperatura. Queste caratteristiche atmosferiche sono simili a quelle osservate nei giganti gassosi del nostro sistema solare, come Giove e Saturno, ma con la peculiarità che SIMP 0136 non orbita attorno a una stella madre.

Una delle prime immagini trasmesse dal telescopio James Webb

L'enigma delle nane brune

La natura di SIMP 0136 solleva interrogativi sulla sua classificazione. Potrebbe trattarsi di una nana bruna, oggetti che si collocano tra pianeti giganti e stelle, troppo massicci per essere considerati pianeti, ma non sufficientemente per innescare la fusione nucleare tipica delle stelle. Le osservazioni del JWST hanno permesso di approfondire la comprensione di questi corpi celesti, evidenziando la complessità delle loro atmosfere e delle dinamiche interne.

Implicazioni per la formazione stellare e planetaria

La scoperta di SIMP 0136 offre nuove prospettive sulla formazione e l'evoluzione dei sistemi stellari e planetari. La sua esistenza solleva domande su come tali oggetti si formino e su quale sia il loro ruolo nell'evoluzione galattica. Continueranno le osservazioni e gli studi per svelare i misteri che circondano SIMP 0136 e oggetti simili, ampliando la nostra comprensione dell'universo.