Il pesce scorpione e le altre pericolose specie aliene che stanno invadendo i nostri mari

I mari italiani, un tempo scrigni di biodiversità mediterranea, stanno affrontando una trasformazione senza precedenti. Specie aliene, arrivate attraverso corridoi naturali come lo Stretto di Gibilterra o artificiali come il Canale di Suez, stanno colonizzando le nostre acque, portando con sé non solo una sfida ecologica, ma anche rischi per la salute umana.

Tra queste, il pesce scorpione (Pterois miles), con le sue spine velenose e il suo aspetto spettacolare, è diventato il simbolo di questa invasione. Insieme a lui, il pesce palla maculato, il pesce coniglio scuro e il pesce coniglio striato sono al centro della campagna “Attenti a Quei 4!”, promossa da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e CNR-IRBIM (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche). Questo articolo esplora nel dettaglio queste specie invasive, la loro pericolosità e l’importanza di un’iniziativa di citizen science che coinvolge pescatori, subacquei e cittadini per monitorare e gestire il fenomeno.

Il pesce scorpione e le altre specie aliene: chi sono e perché preoccupano

Le specie aliene invasive sono organismi introdotti in ambienti non nativi, spesso con conseguenze devastanti per gli ecosistemi locali. Nel Mediterraneo, il riscaldamento delle acque e l’apertura del Canale di Suez hanno favorito l’arrivo di specie tropicali, che trovano condizioni ideali per proliferare. Le quattro specie al centro della campagna “Attenti a Quei 4!” sono particolarmente significative per il loro impatto ecologico e i rischi per l’uomo. Ecco una descrizione dettagliata di ciascuna:

1. Pesce Scorpione (Pterois miles)

Descrizione : conosciuto anche come pesce leone, il pesce scorpione è una delle specie più invasive al mondo. Originario dell’Indo-Pacifico, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2016. Ha un aspetto spettacolare, con pinne pettorali ampie e colorate, striature rosse, bianche e nere, e spine velenose su pinne dorsali, anali e pelviche. Può raggiungere i 40 cm di lunghezza e vive in fondali rocciosi o corallini, spesso a basse profondità.

: conosciuto anche come pesce leone, il pesce scorpione è una delle specie più invasive al mondo. Originario dell’Indo-Pacifico, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2016. Ha un aspetto spettacolare, con pinne pettorali ampie e colorate, striature rosse, bianche e nere, e spine velenose su pinne dorsali, anali e pelviche. Può raggiungere i 40 cm di lunghezza e vive in fondali rocciosi o corallini, spesso a basse profondità. Pericolosità : le sue spine contengono un veleno che può causare punture estremamente dolorose, con sintomi che persistono fino a 48 ore dopo la morte dell’animale. Sebbene il pesce sia commestibile, la manipolazione richiede estrema cautela e deve essere effettuata da personale esperto. Le punture possono causare gonfiore, dolore intenso e, in rari casi, reazioni sistemiche più gravi.

: le sue spine contengono un veleno che può causare punture estremamente dolorose, con sintomi che persistono fino a 48 ore dopo la morte dell’animale. Sebbene il pesce sia commestibile, la manipolazione richiede estrema cautela e deve essere effettuata da personale esperto. Le punture possono causare gonfiore, dolore intenso e, in rari casi, reazioni sistemiche più gravi. Impatto ecologico: il pesce scorpione è un predatore vorace che si nutre di piccoli pesci e crostacei, alterando gli equilibri delle comunità marine. La sua diffusione, documentata con 1.840 segnal eleições nel Mediterraneo fino a marzo 2025, è particolarmente marcata nel Mar Ionio, considerato un’area ad alto rischio per la sua vulnerabilità climatica.

2. Pesce Palla Maculato (Lagocephalus sceleratus)

Descrizione : segnalato per la prima volta in Italia nel 2013, questo pesce tropicale, originario del Mar Rosso, ha un corpo grigio-argenteo con macchie scure sul dorso e una dentatura robusta. Può raggiungere dimensioni considerevoli, fino a 60 cm, ed è comune in acque costiere poco profonde.

: segnalato per la prima volta in Italia nel 2013, questo pesce tropicale, originario del Mar Rosso, ha un corpo grigio-argenteo con macchie scure sul dorso e una dentatura robusta. Può raggiungere dimensioni considerevoli, fino a 60 cm, ed è comune in acque costiere poco profonde. Pericolosità : il pesce palla maculato è altamente tossico a causa della presenza di tetrodotossina, una neurotossina letale anche dopo la cottura. Il consumo accidentale può causare paralisi e, nei casi più gravi, la morte. Inoltre, i suoi denti possono infliggere morsi dolorosi.

: il pesce palla maculato è altamente tossico a causa della presenza di tetrodotossina, una neurotossina letale anche dopo la cottura. Il consumo accidentale può causare paralisi e, nei casi più gravi, la morte. Inoltre, i suoi denti possono infliggere morsi dolorosi. Impatto ecologico: competitivo e aggressivo, questo pesce danneggia le reti dei pescatori e riduce le popolazioni di altre specie marine, contribuendo al declino della biodiversità.

3. Pesce Coniglio Scuro (Siganus luridus) e Pesce Coniglio Striato (Siganus rivulatus)

Descrizione : entrambi originari del Mar Rosso, sono stati segnalati in Italia rispettivamente nel 2003 e nel 2015. Il pesce coniglio scuro ha un corpo olivastro, mentre quello striato presenta linee orizzontali gialle. Sono specie erbivore che si nutrono di alghe, vivendo in acque basse vicino a fondali rocciosi o praterie di posidonia.

: entrambi originari del Mar Rosso, sono stati segnalati in Italia rispettivamente nel 2003 e nel 2015. Il pesce coniglio scuro ha un corpo olivastro, mentre quello striato presenta linee orizzontali gialle. Sono specie erbivore che si nutrono di alghe, vivendo in acque basse vicino a fondali rocciosi o praterie di posidonia. Pericolosità : come il pesce scorpione, possiedono spine velenose che possono causare punture dolorose, anche dopo la morte dell’animale. Sebbene siano commestibili, richiedono una manipolazione attenta per evitare incidenti.

: come il pesce scorpione, possiedono spine velenose che possono causare punture dolorose, anche dopo la morte dell’animale. Sebbene siano commestibili, richiedono una manipolazione attenta per evitare incidenti. Impatto ecologico: la loro dieta erbivora può alterare le praterie marine, riducendo la copertura algale e influenzando altre specie che dipendono da questi habitat. La loro presenza è particolarmente problematica in aree già stressate da attività antropiche.

Altre Specie di interesse

Oltre alle quattro specie principali, la campagna “Attenti a Quei 4!” richiama l’attenzione su altre specie aliene, come la medusa invertita (Cassiopea andromeda), che vive in acque basse con i tentacoli rivolti verso l’alto, e il granchio crociato (Charybdis hellerii). Queste specie, pur non essendo tossiche come il pesce palla, possono causare irritazioni o squilibri ecologici e richiedono monitoraggio.

La campagna “Attenti a Quei 4!”: citizen science per proteggere i nostri mari

Lanciata nel 2022 da ISPRA e CNR-IRBIM, in collaborazione con il progetto AlienFish, la campagna “Attenti a Quei 4!” è un’iniziativa di citizen science volta a coinvolgere cittadini, pescatori e subacquei nel monitoraggio delle specie aliene invasive nei mari italiani. L’obiettivo è duplice: informare il pubblico sui rischi legati a queste specie e raccogliere dati preziosi per tracciare la loro diffusione, senza generare allarmismi.

Come funziona la campagna

La campagna invita chiunque avvisti o catturi una delle quattro specie (pesce scorpione, pesce palla maculato, pesce coniglio scuro o striato) a documentare l’osservazione con foto o video e inviarla tramite:

Link dedicato

WhatsApp: +39 320 4365210

Gruppi Facebook: Oddfish o Fauna Marina Mediterranea, utilizzando l’hashtag #Attenti4

Le segnalazioni vengono integrate nel portale ORMEF, che fornisce una mappa aggiornata della distribuzione delle specie aliene, con un focus particolare sul pesce scorpione, che ha raggiunto 1.840 segnalazioni nel Mediterraneo a marzo 2025.

Il ruolo dei cittadini

“L’aumento delle catture e segnalazioni da parte di pescatori e subacquei conferma il loro ruolo cruciale nel supportare i ricercatori,” spiega Manuela Falautano, coordinatrice ISPRA della campagna. “Allo stesso tempo, evidenzia la necessità di una comunicazione chiara per sensibilizzare senza creare panico.” I contributi dei cittadini hanno permesso di confermare la vulnerabilità del Mar Ionio, dove si concentra la maggior parte degli avvistamenti del pesce scorpione, insieme alle regioni meridionali dell’Adriatico.

Risultati scientifici

Uno studio pubblicato su Mediterranean Marine Science da CNR-IRBIM e ISPRA, coordinato da Ernesto Azzurro, ha fornito un aggiornamento sulla distribuzione del pesce scorpione, confermando l’accuratezza dei modelli climatici che prevedono un’espansione della specie in aree calde come il Mar Ionio. I dati raccolti attraverso la campagna hanno permesso di affinare le mappe di distribuzione e di sviluppare strategie di gestione per mitigare l’impatto ecologico e i rischi per la sicurezza.

Consigli per la sicurezza

La campagna fornisce indicazioni pratiche per evitare incidenti:

Non toccare le specie : le spine velenose di pesce scorpione e pesci coniglio possono causare lesioni dolorose. Il pesce palla maculato non deve essere consumato a causa della sua tossicità.

: le spine velenose di pesce scorpione e pesci coniglio possono causare lesioni dolorose. Il pesce palla maculato non deve essere consumato a causa della sua tossicità. Mantenere la distanza : osservare a distanza di sicurezza per evitare punture o morsi.

: osservare a distanza di sicurezza per evitare punture o morsi. Segnalare immediatamente: documentare gli avvistamenti con foto o video e inviarli agli enti preposti per contribuire al monitoraggio.

L’impatto delle specie aliene: una sfida ecologica e sociale

L’arrivo di specie aliene come il pesce scorpione non è solo una questione ecologica, ma ha implicazioni per la pesca, il turismo e la sicurezza. Queste specie competono con le specie native, riducendo le risorse disponibili e alterando gli habitat marini. Il pesce scorpione, ad esempio, ha colonizzato vaste aree dell’Atlantico occidentale, causando impatti devastanti, e il Mediterraneo potrebbe seguire un destino simile senza interventi tempestivi.

Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici stanno aggravando il fenomeno, rendendo i mari italiani più ospitali per specie tropicali. Il Mar Ionio, in particolare, è un hotspot per la proliferazione del pesce scorpione, come confermato dalle proiezioni climatiche. Ernesto Azzurro sottolinea: “I risultati dello studio offrono indicazioni significative sull’espansione di Pterois miles, evidenziando l’urgenza di strategie di monitoraggio e gestione.”

Dal punto di vista sociale, la campagna “Attenti a Quei 4!” mira a educare senza generare paura. Pescatori e subacquei, spesso i primi a incontrare queste specie, sono incoraggiati a diventare “sentinelle del mare”, contribuendo a una rete di monitoraggio che combina scienza e partecipazione popolare.