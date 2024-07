il fenomeno Deepfake colpisce anche la Banca d’Italia: diffusi video falsi del Governatore

La Banca d'Italia ha recentemente lanciato un allarme riguardo la diffusione di video falsi, creati con tecniche di deepfake, che riproducono in maniera artificiosa l'immagine e la voce del Governatore Fabio Panetta. Questi video, altamente sofisticati, sono progettati per veicolare messaggi ingannevoli con intenti fraudolenti, minando la credibilità delle istituzioni finanziarie e mettendo a rischio la sicurezza degli utenti.

La minaccia dei Deepfake

I deepfake rappresentano una delle minacce più insidiose dell'era digitale. Utilizzando l'intelligenza artificiale, questi video possono creare l'illusione di autenticità, rendendo estremamente difficile distinguere il vero dal falso. La tecnologia deepfake è stata utilizzata in vari contesti, dai film di Hollywood alle truffe finanziarie, dimostrando una capacità di inganno senza precedenti.

Le misure della Banca d'Italia

In risposta a questa minaccia, la Banca d'Italia ha ribadito che nessuno dei video in circolazione è stato autorizzato dall'istituto. Ha inoltre fornito una serie di raccomandazioni per proteggersi da questi contenuti fraudolenti:

Diffidare dal messaggio : non fidarsi dei contenuti dei video deepfake

: non fidarsi dei contenuti dei video deepfake Non dare seguito alle richieste : ignorare eventuali richieste avanzate nei video.

: ignorare eventuali richieste avanzate nei video. Evitare di condividere: non contribuire alla diffusione di questi video per non amplificare il problema.

Le comunicazioni ufficiali della Banca d'Italia sono pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale e sui canali social ufficiali, come YouTube, X (ex Twitter) e LinkedIn.

Collaborazione con la Polizia Postale

Per affrontare il problema, la Banca d'Italia sta collaborando attivamente con la polizia postale per individuare i responsabili di questi attacchi. Questa collaborazione è fondamentale per arginare la diffusione dei deepfake e proteggere sia le istituzioni che i cittadini[8].

Come riconoscere un Deepfake

Riconoscere un deepfake può essere complicato, ma ci sono alcuni segnali a cui prestare attenzione. Le tecniche di rilevamento più avanzate si basano sull'analisi delle emozioni espresse nel video e sulla coerenza tra audio e movimenti facciali. Tuttavia, la tecnologia continua a evolversi, rendendo sempre più difficile individuare i video falsi.

Conclusioni

La diffusione dei deepfake rappresenta una sfida significativa per la sicurezza digitale. È essenziale che gli utenti siano consapevoli di questa minaccia e adottino misure preventive per proteggersi. La collaborazione tra istituzioni finanziarie e forze dell'ordine è cruciale per combattere efficacemente questa forma di frode. La Banca d'Italia, con il suo recente avviso, ha fatto un passo importante in questa direzione, ma la vigilanza e la consapevolezza degli utenti rimangono fondamentali per contrastare i deepfake.