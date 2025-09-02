Attacchi ai Gps, Domitilla Benigni (Elt Group): “Siamo nel pieno di guerre ibride. A rischio militari e civili”

Roma, 2 settembre 2025 – L’attacco al Gps dell’aereo che trasportava la presidente della Commissione Ue Von der Leyen “getta luce sulla centralità della guerra elettronica e della gestione dello spettro elettromagnetico”. Un tipo di conflitto “invisibile” ma che può essere “letale”. Lo sostiene Domitilla Benigni, Ceo & Coo di Elt Group. Ingegnere elettronico, Benigni indica la strada per fronteggiare le nuove sfide: “Rafforzare la sovranità tecnologica nazionale ed europea”.

“Siamo nel pieno di nuove guerre ibride che risultano ancora più minacciose di quelle convenzionali perché silenziose e insidiose in quanto anonime – spiega la Ceo dell’azienda impegnata nel settore della difesa con una particolare expertise nei sistemi di guerra elettronica, che oggi si occupa giocoforza anche di tecnologia satellitare e dunque di spazio – . L’episodio di domenica scorsa ne è proprio l’esempio”.

Il charter con a bordo Von der Leyen – in volo dalla Polonia alla Bulgaria – è stato costretto ad atterrare ricorrendo a mappe cartacee, dopo il guasto al Gps (secondo le autorità bulgare opera dei russi). L’ipotesi è di un “GPS spoofing o denied” che rientra tra le tecniche di Emso (Electromagnetic Spectrum Operations) “che impediscono la corretta navigazione, sia per i mezzi militari che per quelli civili”, puntulizza l’amministratrice delegata Elt Group.

"Queste minacce elettromagnetiche o Cyber, o la combinazione delle due hanno particolare efficacia in un contesto sempre più digitalizzato dei conflitti – argomenta Benigni –. Al centro dei conflitti ibridi o convenzionali c’è proprio lo spettro elettromagnetico, che sta ridefinendo la guerra moderna e il cui dominio è fondamentale per ottenere un vantaggio strategico e tattico”.

Le recenti crisi internazionali dimostrano che “l’integrazione delle capacità Cyber con l’Electronic Warfare (CEMA), permette di neutralizzare efficacemente comunicazioni, infrastrutture critiche e sistemi di comando nemici, garantendo al contempo dati in tempo reale per decisioni rapide in ambienti operativi congestionati”. Lo si è visto in Ucraina, con gli attacchi informatici russi, ma anche in Medio Oriente dove c’è stata, nel corso di quest’anno, un’impennata di attacchi cyber tra Israele e Iran.

Per “proteggere popolazione e asset critici, civili e militari, anche da attacchi intangibili” serve “rafforzare l’autonomia strategica e la sovranità tecnologica nazionale ed europea”. Non è un caso che Electronic Warfare e Cybersecurity “siano state identificate da molti paesi occidentali come gap fondamentali da colmare”.