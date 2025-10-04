Gli scienziati “coltivano” mini cervelli umani: così nascono i biocomputer fatti di cellule viventi

Ginevra, 4 ottobre 2025 – In un laboratorio affacciato sulle acque tranquille del Lago di Ginevra, un gruppo di scienziati sta lavorando a qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza: computer fatti di cellule umane. Si chiamano biocomputer, e potrebbero un giorno rivoluzionare l’intelligenza artificiale riducendone drasticamente l’impatto energetico.

FinalSpark

Cosa è un wetware

Si tratta di wetware, il termine che gli stessi ricercatori usano per definire questa nuova frontiera, a metà tra informatica e biologia. Non più hardware o software, ma neuroni viventi coltivati in laboratorio, capaci – in teoria – di apprendere e reagire agli stimoli. Un giorno lontano potremmo avere dei server composti da questa tecnologia, e che dunque rispondano in modo 'più umano'.

Cellule umane, staminali, organoidi, impulsi elettrici: il processo

Il progetto è guidato dal dottor Fred Jordan, co-fondatore del laboratorio FinalSpark: “Quando inizi a dire ‘voglio usare un neurone come fosse una piccola macchina’, ti trovi davanti a un modo diverso di vedere il cervello umano. Ti costringe a chiederti: cosa siamo davvero?”. Il processo comincia con cellule della pelle umana trasformate in staminali, provenienti da cliniche in Giappone.

Da lì, le staminali vengono coltivate fino a formare organoidi, piccoli agglomerati di neuroni, simili a mini-cervelli. Una volta maturi, questi vengono collegati a elettrodi, e possono iniziare a interagire con segnali esterni. Un test semplice: si preme un tasto, il sistema invia un impulso elettrico, e – se tutto funziona – si osserva una risposta sullo schermo, una piccola "scossa" che assomiglia a un tracciato dell'elettroencefalogramma.

I computer viventi come mini-cervelli

Ma non sempre il processo funziona, e spesso i ricercatori non sanno esattamente il perché. “Forse li ho infastiditi”, scherza Jordan, dopo che una serie di impulsi ha causato un’improvvisa interruzione seguita da un picco di attività. Il vero obiettivo, spiega, è riuscire a indurre forme primitive di apprendimento nei biocomputer: “Per l’intelligenza artificiale è sempre la stessa cosa: dai un input, vuoi un output. Ad esempio, mostri una foto di un gatto e vuoi che dica ‘è un gatto’”.

Come tenere in vita un computer?

Ma il problema principale è un altro: come si tiene in vita un computer vivente? “Gli organoidi non hanno vasi sanguigni”, spiega Simon Schultz, direttore del Centro per la Neurotecnologia all’Imperial College di Londra. “Nel cervello umano i vasi portano nutrienti. Nei biocomputer non sappiamo ancora come replicare questo sistema”. Quando un organoide “muore”, è davvero finita. “Abbiamo osservato che, a volte, pochi secondi prima della morte si registra un picco di attività elettrica”, racconta Jordan. “È triste, perché dobbiamo interrompere tutto e ricominciare da capo”.

FinalSpark

Non è fantascienza

Il futuro? Per ora è ancora fantascienza, ma i primi passi ci sono. “Il biocomputing non sostituirà il silicio, ma potrà affiancarlo e ridurre l’uso di animali nei test medici”, spiega Lena Smirnova, ricercatrice alla Johns Hopkins University. Jordan, però, resta affascinato: “Da fan della fantascienza, mi sentivo frustrato perché la mia vita non era come nei libri. Ora mi sembra di essere io a scriverli”.