“Fake news e AI, la lotta alla disinformazione tutela la dignità (oltre alla libertà). Siamo diversi dagli Usa”

Il caso delle fake news “acchiappa-clic” promosse nel Regno Unito da Google Discover, segnalato da Press Gazette, è solo l’ultimo campanello d’allarme in tema di disinformazione. I fattori in gioco sono molteplici: la modalità con cui le persone si informano, l’obbligata corsa delle testate giornalistiche a essere algoritmicamente ben indicizzate, la relativa facilità con cui l’intelligenza artificiale può essere sfruttata per generare bufale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con l’aiuto di Oreste Pollicino, professore di regolamentazione dell'AI alla Bocconi e Founder AIdvisory.

Che genere di problema ci troviamo di fronte, professore?

“Nell'ultimo periodo, le grandi piattaforme tecnologiche hanno dichiaratamente espresso in varie sedi che è loro intenzione ‘ritornare alle origini della libertà di espressione’: parole pronunciate testualmente da Zuckerberg (che a gennaio 2025 in un video ha annunciato modifiche sostanziali al sistema di fact-checking di Meta). Un altro esempio è YouTube, che ha permesso nuovamente la pubblicazione di alcuni contenuti fuorvianti, bannati in precedenza (ne ha parlato la Cnn in un articolo del 9 ottobre 2025). Il punto è che fanno riferimento al modello statunitense – dove sono nati la maggior parte di questi colossi, che forniscono servizi anche in Europa – che ha le sue radici nel Primo Emendamento, ovvero una formulazione di libertà senza alcun tipo di limite espresso”.

Oreste Pollicino, professore di regolamentazione dell'AI alla Bocconi e Founder AIdvisory.

Quali sono gli effetti in termini di contenuti disinformativi?

“Il trend è quello di diminuire la pratica di content moderation (controllare e gestire i contenuti pubblicati online dagli utenti), direi a questo punto proprio per volontà. Se si considera una libertà di espressione illimitata, per forza di cose non c'è neanche più bisogno di moderare. Ovviamente questo ha però un impatto, diretto o indiretto, anche sui cittadini e sugli utenti europei, dove la situazione è differente”.

Perché è diverso il modello europeo?

“Primo perché cambia il paradigma. Faccio un esempio: nell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al comma 1 si parla di “diritto alla libertà d’espressione”, ma al comma 2 è scritto che l’esercizio di questa libertà può essere sottoposta a “restrizioni” in base a determinate condizioni. In questo caso c’è una codificazione dei limiti, che non vuol dire ci sia meno libertà, ma solo che il diritto a esprimersi è posto sullo stesso piano degli altri diritti fondamentali e non al di sopra. Inoltre, in Europa esiste il concetto di “abuso del diritto” come nel caso della disinformazione in cui avviene un abuso a danno di altri. Negli Usa, con la formulazione di cui parlavamo, questo concetto di abuso è irricevibile: esiste solo l’esercizio e il godimento del diritto”.

Deepfake e AI

Come a dire che negli Stati Uniti non esiste l’idea di disinformazione.

“Cito la Corte Suprema, il giudice costituzionale americano: “There are no fake news under the First Emendament” (“Non esistono notizie false in base al Primo Emendamento”)”.

L’Europa, invece, si è munita di regolamentazioni come il Digital Service Act.

“È il motivo per cui a volte le piattaforme sono obbligate a rimuovere contenuti sia che siano propriamente illegittimi sia che siano legittimi ma dannosi per la dignità altrui, come nei casi di diffamazione. Per noi la lotta alla disinformazione vuol dire tutela della dignità, che è un principio europeo fondamentale; negli Stati Uniti, invece, il principio fondamentale è quello della libertà”.

Cosa non sta funzionando nell'attuale contesto giuridico europeo in materia di disinformazione?

“La normativa è difficilmente applicabile nel concreto, esiste una grande area grigia per cui non è neanche facile individuare cosa va bene e cosa no. Il rischio è andare verso due poli opposti: da un lato la censura, dall’altro lasciare circolare troppe informazioni. La stessa legge europea delega alle piattaforme questo delicato esercizio di natura costituzionale, che dovrebbe invece svolgere il potere pubblico”.

Dal primo luglio 2025, nella cornice del Digital Services Act, è entrato in vigore anche il Co-dice di condotta sulla disinformazione, sviluppato a partire dal precedente Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022 che lei ha contribuito a stilare.

“Il testo cui avevo lavorato era basato sulla self regulation, cioè su un’adesione volontaria da parte degli operatori. Il secondo è una vera e propria normativa, quindi, nel caso in cui i firmatari non rispettano gli impegni, la Commissione europea può disporre sanzioni”.

Qual è il valore aggiunto di questo Codice?

“Il fatto che all’ideazione abbiano lavorato anche le piattaforme della società civile non è stata una normativa esclusivamente etero indotta dal legislatore. L’apporto degli attori privati è fondamentale perché conoscono caratteristiche e limiti delle tecnologie”.

In un contesto come questo, come può una testata giornalistica difendere il suo lavoro?

“Ciò che costituisce una validazione a lungo termine è il professionismo, il giornalismo di qualità basato su fonti verificabili. Non si può pensare a una concorrenza basata sull’informazione “cotta e mangiata” perché si tratta di una partita persa in partenza per la stampa. Bisogna andare oltre, fornire il contesto, spiegare gli effetti, far capire i collegamenti: tutto questo un algoritmo non lo può fare”.

E in termini di educazione dell'utente?

"Serve un processo virtuoso di alfabetizzazione e formazione, oggi si parla di AI literacy. Guardiamo ad esempio all’IA generativa: le risposte che fornisce sono molto più persuasive rispetto a quelle di un motore di ricerca, ma spesso non del tutto veritiere. Si crea così un cortocircuito tale per cui la ricerca di un utente viene soddisfatta subito, a scapito della correttezza dell’informazione e del pluralismo della rete. Bisogna quindi imparare a conoscere il meccanismo e utilizzarlo tenendo però presente che non basta: è solo un punto di partenza”.