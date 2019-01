New York, 25 gennaio 2019 - La notizia è di quelle destinate a rivoluzionare ancora una volta il mondo dei social network: Instagram, Whatsapp, Facebook Messenger usufruiranno di un unico servizio di messaggistica istantanea. A confermare i rumors che circolano già da qualche tempo è il New York Times: "Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, sta pianificando di integrare i servizi di messaggistica", si legge nell'articolo a firma di Mike Isaac, che cita come sue fonti "quattro persone che stanno lavorando al progetto".

Le tre app continueranno a funzionare in modo indipendente e, apparentemente, anche i servizi di comunicazione diretta one-to-one. Ma "l'infrastruttura di messaggistica sottostante sarà unificata", scrive ancora il NYT. Tanto che, per fare un esempio, un utente Facebook sarà in grado di inviare un messaggio a qualcuno che possiede solo un account WhatsApp. E viceversa.

Zuckerberg - si legge ancora - "ha ordinato a tutte le applicazioni di incorporare la crittografia end-to-end", che permette di proteggere i contenuti dei messaggi da occhi indiscreti che non siano quelli dei partecipanti alla conversazione.

I TEMPI - Il progetto sarebbe ancora a un primo stadio e i tempi di realizzazione sono ancora incerti. Ma secondo i piani di Zuckerberg potrebbe vedere la luce "alla fine di quest'anno o agli inizi del 2020".

"PIU' UTENTI E PIU' PUBBLICITA'" - E' un deciso cambio di rotta per il Ceo di Facebook, che ai tempi dell'acquisizione di Whatsapp e Instagram, promise piena autonomia delle due piattaforme. Stando al Nyt, Zuckerberg vuole formalmente rendere le app più utili ma di fatto l'obiettivo sarebbe quello di incrementare il numero di utenti nella speranza che snobbino la messaggistica dei colossi rivali, Google e Apple. Più utenti significa ancora più dati a disposizione dell'azienda e maggiori opportunità di attrarre inserzionisti.

IL NODO PRIVACY - Torna alla ribalta però la questione privacy. WhatsApp si è sempre presentato come un servizio di messaggistica garante della riservatezza, una missione portata avanti dai due fondatori che però hanno lasciato il gruppo di Menlo Park (come anche i creatori di Instagram). Sempre secondo il Nyt, non è stata ancora presa una decisione finale su come monetizzare l'integrazione delle tre app che però sembra destinata a sollevare polemiche interne (le stesse che hanno spinto ad andarsene i fondatori di WhatsApp e Instagram). Un portavoce di Facebook assicura che "stiamo lavorando per dotare di una crittazione end-to-end sempre più prodotti di messaggistica e per contattare più facilmente amici e parenti. Come c'è da aspettarsi, ci sono tante discussioni e dibattiti mentre iniziamo un lungo processo volto a determinare tutti i dettagli" del progetto.