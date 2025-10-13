Elon Musk rilancia la sfida dell’intelligenza artificiale: xAI punta sui videogiochi

La nuova corsa dell’intelligenza artificiale si gioca sul terreno della realtà virtuale e fisica. L’azienda xAI di Elon Musk ha annunciato di essere al lavoro su sofisticati ‘world models’, vale a dire sistemi capaci di comprendere, progettare e muoversi in ambienti tridimensionali. L’obiettivo? Spingersi oltre i limiti dei tradizionali modelli linguistici come ChatGPT e Grok, verso una generazione di IA capace di interpretare il mondo reale. Scopriamo di più

La nuova sfida dell’IA secondo Musk: interpretare il mondo reale

Secondo fonti interne citate dal Financial Times, xAI ha recentemente assunto esperti provenienti da Nvidia, tra cui i ricercatori Zeeshan Patel ed Ethan He, figure chiave nello sviluppo della piattaforma Omniverse, utilizzata per creare simulazioni fisiche realistiche. Queste competenze saranno cruciali per costruire modelli che apprendano da video e dati robotici, così da comprendere la fisica e le dinamiche spaziali del mondo circostante.

Cosa sono e come funzionano i ‘world models’

Soon, this will be easy to do https://t.co/ooyNjfMamW — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2025

I ‘world models’ rappresentano un’evoluzione significativa: mentre i grandi modelli linguistici apprendono da testi e immagini, questi nuovi sistemi integrano una comprensione causale del movimento e dell’interazione tra oggetti, aprendo la strada a videogiochi generati interamente dall’IA e a robot capaci di orientarsi autonomamente. Musk ha dichiarato che xAI pubblicherà un videogioco interamente creato dall’intelligenza artificiale entro la fine del 2026, un progetto che il miliardario considera una vetrina per dimostrare la potenza delle sue tecnologie. Intanto, l’azienda ha lanciato un nuovo modello di generazione di immagini e video, disponibile gratuitamente e descritto come “un massiccio passo avanti” rispetto alle versioni precedenti.

L’investimento (enorme) di Elon Musk

Parallelamente, xAI sta reclutando nuovi talenti per il suo “omni team”, incaricato di sviluppare contenuti che combinano testo, immagini, video e audio, con stipendi fino a 440 mila dollari l’anno. Il mercato potenziale è enorme: Nvidia ha stimato che i world models potrebbero valere quanto l’intera economia globale attuale, grazie alle loro applicazioni nei settori del gaming, della robotica e della simulazione industriale. Tuttavia, gli ostacoli tecnici restano notevoli: reperire e processare dati sufficientemente realistici per “insegnare” alle macchine la complessità del mondo fisico è un compito oneroso e ancora lontano dall’essere risolto. Ad ogni modo, mentre Meta, Google e Nvidia continuano a investire in progetti simili, Musk scommette ancora una volta sul confine più avanzato della tecnologia. Con i “world models”, xAI punta non solo a reinventare il modo in cui giochiamo, ma anche il modo in cui le macchine comprenderanno il nostro mondo.