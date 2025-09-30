Electronic Arts cambia proprietario: l’impero di FIFA acquisito per 55 miliardi

Roma, 30 settembre 2025 – Electronic Arts (EA), società madre di franchise come FIFA, Battlefield, The Sims e altri titoli iconici del mercato videoludico, è oggetto di un’acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte di Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners. L’accordo stabilisce un prezzo per azione pari a 210 dollari, con un premio del 25% rispetto al prezzo corrente prima delle indiscrezioni di mercato. EA lascerà così la Borsa: una volta completata la transazione, diventerà una società privata. L’operazione prevede che EA resti con sede centrale a Redwood City, in California, e che Andrew Wilson mantenga il ruolo di CEO. Secondo il contratto, il closing potrebbe avvenire nel primo trimestre fiscale del 2027, sempre che vengano ottenute le autorizzazioni regolatorie e l’approvazione degli azionisti.

Cosa cambia: rischi, opportunità e interrogativi

A essere acquistata non è solo EA, ma un patrimonio di franchise consolidati, soprattutto nel gaming sportivo: FIFA è uno dei brand più proiettati verso il futuro del settore interattivo. Il consorzio acquirente utilizza strutture finanziarie complesse: circa 36 miliardi di investimento in equity più 20 miliardi di leva (debit financing). In precedenza, il Fondo PIF deteneva già il 9,9 % delle azioni EA e ora rilancerà quella posizione all’interno della nuova struttura proprietaria. Questa operazione ridisegna i rischi e le opportunità: da un lato, EA potrebbe beneficiare di investimenti maggiori e libertà strategica rispetto alle pressioni trimestrali dei mercati pubblici; dall’altro, dovrà dimostrare che il contesto privato non svilupperà ampie spinte speculative o tagli drastici nei progetti. Inoltre, l’ingresso massiccio di capitali sauditi riaccende riflessioni geopolitiche sull’impatto dei fondi sovrani nei media e nel digitale.

Verso un nuovo capitolo per EA e il gaming mondiale

Questa acquisizione segna una tappa epocale per EA e per l’industria videoludica in generale: è uno dei leveraged buyout (LBO) più grandi della storia, e riduce ulteriormente il numero di grandi publisher contemporaneamente in Borsa. In futuro, sarà interessante monitorare come cambierà il modello di business: franchise sportivi come FIFA, che generano ricavi continui attraverso aggiornamenti, licenze e microtransazioni, assumono un peso strategico fondamentale. Per un colosso che ha fatto la storia dei videogiochi e che ora affronta la più grande trasformazione della sua storia recente, il futuro resta aperto tra promesse e incognite. Una cosa però è certa: per milioni di giocatori in tutto il mondo, Electronic Arts continuerà a essere “in the game”.