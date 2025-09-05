Eclissi totale di Luna 7 settembre 2025: come e quando vederla dall’Italia

La sera di domenica 7 settembre 2025 il cielo offrirà uno spettacolo imperdibile: un’eclissi totale di Luna, visibile in tutta Italia. Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno, che coinciderà con la Luna del Raccolto, il plenilunio di settembre tradizionalmente associato alla stagione delle vendemmie. Il nostro satellite entrerà nel cono d’ombra terrestre e assumerà il caratteristico colore rossastro, dando vita a quella che viene popolarmente chiamata “Luna di sangue”.

Eclissi di Luna

La Luna del Raccolto e l’eclissi

La Luna piena di settembre è nota come Luna del Raccolto perché, nei secoli passati, illuminava le notti dedicate alla raccolta dei frutti e alla vendemmia. Durante il mese di settembre la luna sorge poco dopo il tramonto e resta alta per molte ore, per questo un tempo accompagnava il lavoro nei campi e le ultime raccolte prima della fine della bella stagione.

La particolarità della Luna del Raccolto è che la sua traiettoria nel cielo, in prossimità dell’equinozio, segue un tratto dell’eclittica che ne anticipa il sorgere e ne ritarda il tramonto nei giorni successivi, regalando diverse notti illuminate quasi nello stesso orario. Nel 2025 il plenilunio avrà un fascino speciale perché coincidendo con un’eclissi totale, sarà uno dei fenomeni astronomici più attesi e osservati.

Quando osservare l’eclissi

In Italia la fase di penombra inizia intorno alle 19:04 (ora legale), mentre la totalità comincerà alle 19:30 per terminare intorno alle 20:52. La Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre: l’evento è noto come luna di sangue, “moonrise rosso”, affascinante e rara. Il massimo dell’eclissi si verificherà alle 20:12, quando la superficie lunare apparirà completamente oscurata assumendo un’intensa tonalità ramata.

Dove si vedrà meglio

L’eclissi sarà visibile in tutta Italia, ma le condizioni migliori si avranno nelle zone con orizzonte libero verso est. Chi vive in città potrebbe cercare luoghi sopraelevati o spazi aperti così da osservare la Luna sorgere senza ostacoli.

In campagna o in montagna, lontano dall’inquinamento luminoso, l’esperienza sarà ancora più intensa. La fase di totalità sarà ben visibile da tutte le regioni, tuttavia nelle zone meridionali la Luna sarà già più alta sull’orizzonte al momento del massimo.

Consigli di osservazione

L’eclissi è visibile a occhio nudo e non richiede protezioni o filtri, a differenza di quelle solari. Per un’esperienza più si possono usare binocoli o piccoli telescopi, che permettono di osservare i dettagli del disco lunare durante il cambiamento di colore. È consigliabile uscire con qualche minuto di anticipo rispetto al sorgere della luna per trovare una posizione favorevole e seguire tutte le fasi della totalità.