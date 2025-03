Eclissi solare 29 marzo 2025: orari e dove vederla in Italia

Roma, 24 marzo 2025 – Sabato 29 marzo 2025 sarà visibile anche dall’Italia l’eclissi parziale di Sole, con percentuali di oscuramento differenti da Nord a Sud. Si tratta di un’occasione decisamente particolare per l’osservazione di un fenomeno astronomico che da secoli incuriosisce e affascina, contribuendo alla sinistra fama dietro le eclissi. Nel territorio italiano l’oscuramento del disco solare sarà modesto, tuttavia ben percepibile, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Che cos’è un’eclissi solare?

Un’eclissi di Sole si verifica quando la Luna, nel suo moto orbitale attorno alla Terra, si interpone tra il nostro pianeta e il Sole, oscurandolo del tutto o in parte. A seconda dei casi si parla di eclissi totale, quando la sovrapposizione è completa, oppure di eclissi parziale, come accadrà il 29 marzo, quando la Luna coprirà solo una parte del disco solare.

Durante un’eclissi solare parziale il Sole appare con l’effetto di un “morso”, ovvero, visivamente, una parte del cerchio luminoso risulta mancante. Una frazione della sua luce, infatti, viene bloccata dal passaggio della Luna. La percentuale di copertura può variare in base al punto di osservazione. Inoltre, è importante considerare che le condizioni atmosferiche giocheranno un ruolo decisivo nella possibilità di osservazione del fenomeno.

Quando accadrà e quanto durerà

L’eclissi del 29 marzo 2025 inizierà nella tarda mattinata e avrà il suo picco poco prima delle 13 (ora italiana), a seconda delle località. L’evento durerà circa due ore: la fase iniziale dell’occultazione inizierà intorno alle 11:30 e si concluderà verso le 13:30, con il massimo dell’eclissi previsto poco dopo mezzogiorno.

A Roma, ad esempio, il disco solare sarà oscurato per circa il 10%, mentre a Milano si arriverà a circa il 15%. Nelle regioni settentrionali la percentuale di copertura sarà leggermente maggiore rispetto a quelle meridionali.

Dove sarà visibile l’eclissi solare

Il fenomeno dell’eclissi del 29 marzo sarà visibile in tutta Europa, in particolare in Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Italia. Anche il Nord Africa, parte della Russia occidentale e alcune zone del Medio Oriente potranno osservare l’eclissi parziale.

In Italia l’evento sarà visibile da tutte le regioni, con diverse intensità. Secondo i dati riportati dall’Unione Astrofili Italiani (UAI) al nord l’oscuramento sarà più evidente, con valori vicini al 15-17%, in città come Torino, Milano e Venezia. Al centro, in città come Firenze, Roma e Perugia la stima prevista è fra 8% e il 12%. Invece nel sud e nelle isole maggiori, come Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, la percentuale scenderà ulteriormente, mantenendosi tra il 5% e l’8%.

Sebbene i numeri possano sembrare bassi, il fenomeno sarà ben riconoscibile osservando il Sole con strumenti adeguati, soprattutto nel caso in cui le condizioni meteo siano favorevoli. Durante un’eclissi solare è fondamentale proteggere sempre la vista: osservare il Sole senza filtri certificati può causare danni permanenti alla retina.

L’importanza scientifica e culturale delle eclissi

Le eclissi solari hanno da sempre affascinato l’umanità. Nell’antichità erano spesso interpretate come presagi o segnali divini. Oggi sappiamo che si tratta di eventi astronomici prevedibili con estrema precisione, ma il loro fascino resta intatto.

Dal punto di vista scientifico, le eclissi sono importanti perché permettono di studiare la corona solare — la parte più esterna e meno conosciuta dell’atmosfera del Sole — che diventa visibile solo durante un’eclissi totale.

Come osservare in sicurezza

Chi desidera osservare l’eclissi del 29 marzo dovrà farlo con le dovute precauzioni. Gli occhiali da sole comuni non sono adatti: è necessario utilizzare occhiali certificati per l’osservazione solare o filtri appositi per binocoli e telescopi.

Anche le proiezioni indirette del Sole — come quelle con il metodo del foro stenopeico — possono essere un’opzione sicura per osservare il fenomeno con bambini o in ambito scolastico.

Anche se non sarà totale, l’eclissi solare parziale del 29 marzo 2025 rappresenta un’opportunità interessante per osservare il passaggio della Luna davanti al Sole e spiegare il fenomeno anche ai più piccoli. La prossima eclissi solare è prevista per il 21 settembre 2025 e sarà visibile in Nuova Zelanda, Antartide e nel Pacifico meridionale.