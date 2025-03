Eclissi lunare il 14 marzo: come vedere (anche in Italia) lo spettacolo della ‘Luna di sangue’

Roma, 10 marzo 2025 – Nella notte tra il 13 e il 14 marzo si verificherà un’importante evento astronomico: un’eclissi totale lunare che sarà visibile anche dall’Italia. A metà di questo mese la Luna si troverà, infatti, nella sua fase di piena (Luna piena del Verme) e potremo assistere, per questo, anche a un importante fenomeno astronomico che viene definito ‘Luna di Sangue’, per via della colorazione rossastra che assumerà il satellite.

Cos’è un’eclissi

Si parla di eclissi lunare totale quando la Terra – durante il suo moto di rivoluzione – si ritrova tra il Sole e la Luna e, per questo, proietta un cono d’ombra sul satellite.

L’eclissi totale avviene nel caso in cui la Luna sia in una sua fase di piena e si verifichi l’allineamento perfetto dei tre corpi celesti.

Perché si chiama ‘Luna di Sangue’

Durante l’eclissi, la Luna attraversa prima una fase di penombra e poi viene totalmente oscurata in una zona che viene chiamata ‘umbra’. È in questa fase il satellite appare di colore rosso, per via della diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre. Per questa sua apparente colorazione, il fenomeno dell’eclissi viene anche chiamato ‘Luna di Sangue’ o ‘Luna Rossa’.

Dove e quando vedere l’eclissi lunare

Sarà possibile assistere all’eclissi lunare nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. L’evento inizierà attorno alle 4:57 del mattino ma il satellite sarà completamente immerso nel cono d’oscurità (fase umbrale) per circa 67 minuti: dalle 7:25 alle 8:32 del mattino. L’uscita definitiva dalla zona d’ombra avverrà attorno alle 10:00 del mattino.

L’evento sarà perfettamente visibile in America, poiché avverrà in notturna, in Europa (e quindi anche in Italia) invece si potrà assistere solo alla fase iniziale dell’eclissi, prima del tramonto lunare. Nello specifico a Roma sarà visibile un’eclissi parziale attorno alle 6:10 del mattino, prima dell’entrata totale nel cono d’ombra. La luna apparirà come ‘morsa’ e solo in parte oscurata dalla terra.

In Asia orientale e in Australia l'eclissi sarà, invece, visibile all'alba.

Gli appassionati che non si accontenteranno dello spettacolo parziale e non perfettamente visibile ad occhi nudo, potranno però collegarsi sui canali del Virtual Telescope Project che, a partire dalle 05:00 del mattino, il trasmetterà una diretta streaming dell’evento astronomico in collaborazione con astrofotografi presenti negli USA, in Canada e a Panama.

La prossima eclissi lunare

Un’altra eclissi lunare sarà visibile dall’Italia il 7 settembre 2025 e anche in quell’occasione sarà possibile assistere alla cosiddetta ‘Luna di Sangue’.