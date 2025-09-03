Droni con l’intelligenza artificiale per seguire il fumo degli incendi e prevedere la qualità dell’aria (per evitare di respirare veleni)

Un team dell’Università del Minnesota Twin Cities ha sviluppato droni guidati dall’intelligenza artificiale in grado di individuare, seguire e analizzare le colonne di fumo degli incendi. L’innovazione, descritta sulle riviste scientifiche ‘Science of the Total Environment’ e ‘Nature’ e riportata da ‘AzoAi’ potrebbe rivoluzionare la capacità di prevedere l’impatto del fumo sulla qualità dell’aria, migliorando i modelli previsionali e la gestione delle emergenze.

I nuovi droni monitorano il fumo degli incendi e non solo

Monitorare il fumo degli incendi: perché è importante

Per comprendere a fondo l’importanza di questa innovazione, dobbiamo contestualizzarla. Negli Stati Uniti, tra il 2012 e il 2021, circa 50 mila incendi controllati hanno generato 43 episodi di propagazione fuori controllo, secondo l’Associated Press. Una cifra che mette in luce la necessità di strumenti più precisi per gestire il fumo, elemento spesso trascurato ma con effetti a lungo raggio.

“Il passo fondamentale è capire la composizione delle particelle e come si disperdono”, spiega Jiarong Hong, docente di ingegneria meccanica e autore principale dello studio. “Le particelle più piccole possono viaggiare più lontano e rimanere sospese più a lungo, influenzando aree anche molto distanti dal rogo”. Il fumo degli incendi è pericoloso perché contiene una miscela di gas tossici e minuscole particelle solide che possono penetrare nei polmoni e nel sangue come particolato fine (pm 2.5 e pm 10), monossido di carbonio e metalli pesanti. li effetti sulla salute dipendono dall’intensità del fumo, dalla durata dell’esposizione e dalle condizioni di salute della persona. Ovviamente, bambini, anziani e persone con patologie respiratorie o cardiache sono più vulnerabili a questi elementi dannosi.

Cosa fanno questi nuovi droni

I nuovi droni, a differenza di quelli tradizionali, non si limitano a osservare: sono in grado di riconoscere le nubi di fumo e penetrarvi, raccogliendo dati da più angolazioni e generando ricostruzioni tridimensionali dei flussi grazie all’IA. “Questo approccio permette una raccolta di dati ad alta risoluzione su vaste aree, a un costo inferiore rispetto agli strumenti satellitari», sottolinea Nikil Nrishnakumar, ricercatore del Minnesota Robotics Institute e primo autore della ricerca.

Tutte le applicazioni di questa nuova tecnologia: dalle tempeste di sabbia elle eruzioni vulcaniche

La tecnologia potrebbe avere applicazioni che vanno oltre gli incendi boschivi. Gli studiosi immaginano di adattarla per monitorare fenomeni come tempeste di sabbia, eruzioni vulcaniche o altre minacce legate a particelle sospese nell’aria. Il prossimo obiettivo è trasformare il progetto in strumenti pratici per la rilevazione precoce degli incendi e per interventi di mitigazione più efficaci. Dopo i droni sottomarini svedesi, ecco un altro robot di ultima generazioni che potrebbe rappresentare un passo avanti per cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo i disastri ambientali e l’inquinamento atmosferico.