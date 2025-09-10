Ghiaccio artificiale, tende sottomarine e assorbimento del calore: così la geoingegneria vuole salvare le calotte polari

Roma, 10 settembre 2025 - Ghiaccio artificiale, tende sottomarine, microsfere di vetro: sono sempre di più le idee - certamente insolite - per salvare le calotte polari. Start-up, finanziamenti e ricerca scientifica si stanno mobilitando con un obiettivo chiaro: raffreddare in maniera artificiale l’Artico e l’Antartide, nel tentativo di rallentare il collasso dei ghiacci e l’innalzamento dei mari.

Ma secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Science, ripreso dalla Cnn, queste soluzioni sono tutt’altro che promettenti. Gli autori, guidati dal glaciologo Martin Siegert dell’Università di Exeter, le definiscono “una pericolosa distrazione” da quelle che sarebbero le 'vere' soluzioni climatiche. Nessuna delle cinque proposte più discusse, secondo l’analisi, sarebbe efficace, né realizzabile su larga scala. Peggio: tutte comporterebbero gravi rischi ambientali.

I progetti bocciati includono il pompaggio di acqua marina sul ghiaccio per ispessirlo, l’uso di microsfere riflettenti per diminuire l’assorbimento del calore solare, l’ancoraggio di tende giganti sul fondale oceanico per fermare l’acqua calda, l’estrazione di acqua da sotto i ghiacciai per rallentarne lo scorrimento e infine il rilascio di sostanze nutritive nei mari per stimolare plancton assorbente di CO2.

<< span="">Nessuna di queste soluzioni ha superato il vaglio scientifico in termini di efficacia, fattibilità, costi, impatto ecologico e possibilità di essere applicata su scala globale. Alcune non sono nemmeno mai state testate sul campo. Altre, come il progetto Arctic Ice Project che prevedeva l’uso di microsfere di vetro, sono state sospese dopo test ecotossicologici che hanno destato la preoccupazione degli esperti.<<>

<< span="">I rischi sono concreti: alterazioni degli ecosistemi marini, danneggiamento di aree incontaminate, effetti collaterali sul clima globale. Il tutto con costi esorbitanti: si parla di almeno 10 miliardi di dollari per ciascun progetto, con punte di 80 miliardi per una singola tenda sottomarina di 80 chilometri.<<>

<< span="">Per gli autori dello studio, puntare su queste “soluzioni miracolose” rischia solo di distrarre dall’unica via realmente percorribile: tagliare le emissioni. “Le regioni polari sono fragili e una volta rovinate, non si torna indietro” avverte Siegert.<<>

<< span="">Ma non tutti sono d’accordo. Alcuni esperti, come quelli del Centre for Climate Repair di Cambridge, invitano a non chiudere la porta alla geoingegneria: “Visto il livello di danno ambientale già in atto, è doveroso continuare a esplorare ogni strada percorribile”.<<>