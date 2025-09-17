Le chiavi dell’auto? Nel wallet dell’iPhone. Così Apple espande il suo CarKey

Roma, 17 settembre 2025 – Dalle parti di Cupertino si continua a lavorare alla trasformazione dell’iPhone e dell’Apple Watch in strumenti sempre più centrali nella vita quotidiana, anche attraverso “Car Key”, la chiave digitale integrata nell’app Wallet.

Come funziona il Car Key di Apple

Annunciata per la prima volta nel 2020, questa funzione consente di aprire, chiudere e in molti casi avviare un’auto senza ricorrere alla tradizionale chiave fisica. Basta avvicinare il telefono o l’orologio al veicolo, con la sicurezza garantita dal chip Secure Element e dall’autenticazione biometrica di Face ID o Touch ID. All’inizio la funzione di chiave digitale era limitata a pochi modelli e a marchi premium, in particolare BMW. Oggi la situazione sta cambiando: Apple ha stretto accordi con numerosi costruttori e durante la Worldwide Developers Conference del giugno scorso ha annunciato l’arrivo del supporto da parte di tredici nuovi brand. Con questa espansione, il totale dei marchi compatibili salirà oltre quota trenta, un passo che segna la maturità del progetto.

I marchi già compatibili

Nel mercato europeo la funzione è già realtà su diverse auto. Volvo ha introdotto il supporto per i modelli EX30 ed EX90, aggiornati con software che consente l’uso dell’iPhone come chiave. La casa automobilistica svedese ha anche annunciato l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini sulle proprie vetture. Audi ha esteso la compatibilità a modelli recenti come A5, Q5 e la nuova gamma elettrica Q6. Mercedes-Benz ha abilitato Car Key sulle versioni più moderne della Classe E e sulle ammiraglie elettriche EQE ed EQS. Hyundai, Kia e Genesis hanno scelto di integrare la funzione nei loro veicoli elettrici di punta come Ioniq ed EV9. BMW e Mini, pionieri del sistema, la offrono ormai su gran parte della gamma, mentre Polestar ha confermato la disponibilità sui modelli di nuova generazione.

I prossimi arrivi

La novità più recente riguarda tre marchi che stanno per entrare ufficialmente nell’ecosistema Apple: Rivian, Smart e Voyah. Dal lato Apple il supporto è già pronto, il backend di Wallet è stato aggiornato e non resta che i costruttori “girino l’interruttore”. La prospettiva è chiara: nel giro di pochi anni la chiave fisica potrebbe diventare un ricordo. L’integrazione con Wallet rende più comodo e sicuro l’accesso all’auto, con la possibilità di condividere la chiave in formato digitale e di controllarne l’uso. Apple non ha fissato date precise, ma il ritmo degli aggiornamenti lascia intendere che entro la fine del 2025 gran parte dei marchi annunciati avrà già attivato la funzione.