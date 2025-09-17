ChatGpt, il 70% degli utenti lo usa per la vita quotidiana e non per lavoro

Tutti lo conoscono e (quasi) tutto lo utilizzano: stiamo parlando di ChatGPT, il chatbot lanciato da OpenAI nel 2022 che oggi conta oltre 700 milioni di utenti settimanali. Ma perché le persone lo utilizzano? Se lo sono chiesto anche i ricercatori della società di Sam Altman, cha hanno deciso di andare a caccia di risposte. Ecco cosa hanno scoperto.

Sempre più donne utilizzano l’IA

Il team di ricerca economica dell’azienda ha collaborato con l’economista di Harvard, David Deming, per analizzare 1,5 milioni di conversazioni, con l’aiuto dell’IA, e capire come l’uso di ChatGPT (ora siamo alla versione 5) sia cambiato nel tempo. I ricercatori assicurano di aver adottato un metodo che garantiva la tutela della privacy: non hanno letto le chat, ma hanno utilizzato strumenti automatici per individuare e classificare i modelli di utilizzo. Ad ogni modo, i risultati mostrano che un numero crescente di persone che interagiscono con l’IA in modi sempre più diversi. Per esempio, i ricercatori hanno analizzato i nomi degli utenti per capire come uomini e donne utilizzassero il chatbot. A gennaio 2024, il 37% degli utenti con nomi classificabili come femminili erano donne; a luglio 2025 la percentuale era salita al 52%. Lo studio ha inoltre evidenziato che i giovani tra i 18 e i 25 anni rappresentavano quasi la metà delle conversazioni.

Solo il 30% delle domande riguarda il contesto professionale

Un altro dato significativo riguarda la diffusione globale: l’uso di ChatGPT è cresciuto in modo notevole nei Paesi a basso e medio reddito. Secondo OpenAI, a maggio 2025 l’adozione era oltre quattro volte superiore nei Paesi a reddito più basso rispetto ai mercati con reddito più alto. Il servizio è gratuito sul web, e la versione ChatGPT free ha progressivamente ottenuto funzionalità che un tempo erano riservate agli abbonamenti a pagamento. Fin dagli esordi, ChatGPT è stato proposto come strumento per attività personali e non solo professionali. Si può usare per creare piani di allenamento, come la preparazione a una maratona, oppure per organizzare vacanze, delegando la parte più complessa della ricerca. In effetti, secondo OpenAI, la maggior parte delle persone usa ChatGPT più per questioni personali che per lavoro: il 70% delle conversazioni riguarda attività non lavorative, mentre solo il 30% è legato al contesto professionale. Nel complesso, il 75% delle interazioni è dedicato a “portare a termine compiti quotidiani”, con focus su guida pratica, ricerca di informazioni e scrittura. Quest’ultima è l’attività lavorativa più comune affidata all’IA. Invece, sia la programmazione sia l’espressione personale restano ambiti di nicchia.

Chiedere, fare o esprimere? Ecco come utilizziamo ChatGPT

Lo studio ha identificato tre principali modelli di utilizzo di ChatGPT: ‘Chiedere’ (49% dei messaggi), ‘Fare’ (40%) ed ‘Esprimere’ (11%). Secondo OpenAI, la categoria ‘Chiedere’ è quella più apprezzata dagli utenti, che vedono in ChatGPT un consulente più che un semplice esecutore di compiti. La categoria ‘Fare’ comprende invece le interazioni in cui all’IA viene assegnato un compito: un terzo di questi riguarda attività lavorative. In quest’area rientrano la generazione di testi, la pianificazione e la programmazione. Ma la terza e ultima categoria è forse la più curiosa anche se la meno utilizzata fino ad oggi. La categoria ‘Esprimere’ include infatti le conversazioni in cui gli utenti condividono idee, emozioni, riflessioni, opinioni o creatività. Non si tratta quindi di cercare informazioni o farsi fare un lavoro, ma di usare il chatbot come un mezzo per scrivere poesie, racconti o altri testi, esercitarsi in una lingua straniera e perfino sfogarsi e discutere del proprio stato d’animo. Il che non dovrebbe sorprenderci più di tanto dal momento ch lo stesso Sam Altman ha recentemente ammesso che alcuni suoi dipendenti iniziano a parlare come l’intelligenza artificiale. Ma al di là di questo, forse l’aspetto più controverso e preoccupante è che l’utilizzo sempre più massiccio dei chatbot non riguarda solo la ricerca di informazioni quanto piuttosto la scelta di delegare al sistema i propri compiti. Una deriva affascinante ma molto pericolosa.