Su ChatGpt arrivano i contenuti erotici. Ma solo per utenti adulti verificati

E così,OpenAI si prepara a introdurre contenuti per adulti, (inclusi quelli erotici), su ChatGPT. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Sam Altman, che su X ha spiegato come l’obiettivo sia “trattare gli utenti adulti come adulti” e rendere il chatbot “più umano, ma solo se lo si desidera”. Cosa sappiamo.

Perché su ChatGPT arrivano anche i contenuti per adulti

La novità, prevista per dicembre, accompagnerà un sistema di verifica dell’età più rigoroso. La scelta segue la linea tracciata da Elon Musk, che ha recentemente lanciato due chatbot a contenuto esplicito attraverso la sua società xAI. Una mossa che potrebbe rafforzare l’offerta premium di OpenAI, ma che apre nuovi fronti di dibattito etico e normativo. Altman ha spiegato che in passato ChatGPT era stato reso “piuttosto restrittivo” per prevenire rischi legati alla salute mentale, ma che i nuovi strumenti di sicurezza avrebbero ora permesso di “rilassare i limiti in modo sicuro”. La decisione arriva in un momento delicato: all’inizio dell’anno l’azienda è stata citata in giudizio dai genitori di un adolescente statunitense che si è tolto la vita dopo aver interagito con il chatbot. Il caso, il primo di questo tipo, ha sollevato interrogativi sull’efficacia dei controlli parentali e sulla responsabilità delle piattaforme di intelligenza artificiale.

Il messaggio di Sam Altman

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Come anticipato, il fondatore di OpenAI, Sam Altman ha spiegato la sua scelta e si è affidato ai social per farlo. Ecco il suo messaggio: "Abbiamo reso ChatGPT piuttosto restrittivo per assicurarci di essere prudenti riguardo ai problemi di salute mentale. Ci rendiamo conto che questo lo ha reso meno utile o divertente per molti utenti che non avevano difficoltà di questo tipo, ma data la gravità della questione volevamo gestirla nel modo giusto”.

Poi prosegue: “Ora che siamo riusciti a mitigare i rischi più seri legati alla salute mentale e disponiamo di nuovi strumenti, saremo in grado di allentare le restrizioni in modo sicuro nella maggior parte dei casi. Tra poche settimane prevediamo di rilasciare una nuova versione di ChatGPT che permetterà di scegliere una personalità più simile a quella che piaceva agli utenti della versione 4o (speriamo anche migliore!). Se desideri che ChatGPT risponda in modo più umano, usi molti emoji o si comporti come un amico, potrà farlo — ma solo se lo vuoi tu, non per aumentare artificialmente l’utilizzo”. E infine conclude: “A dicembre, con l’introduzione completa del sistema di verifica dell’età e nel rispetto del principio “trattare gli adulti come adulti”, consentiremo anche contenuti più espliciti, come l’erotica per utenti adulti verificati”.

Come funziona la verifica dell’età

Difficile dire con certezza come la nuova versione di ChatGPT verificherà l’età degli utenti, ma qualche indizio lo abbiamo dal momento che, già oggi, OpenAI chiede agli utenti in alcuni Paesi di “verificare l’età” quando accedono a ChatGPT. In questi casi, la procedura è gestita tramite servizi di terze parti: l’utente può essere invitato a caricare un documento di identità, fornire un selfie o usare una app specifica per confermare la data di nascita. Chi non completa la verifica entro un lasso di tempo, può vedersi bloccato l’accesso al servizio. Ma c’è di più: pare che OpenAI abbia in cantiere anche un sistema che analizzerà elementi come la conversazione, il linguaggio e il comportamento dell’utente per stimarne l’età. Se il sistema ritiene che l’utente sia minorenne, attiverà automaticamente restrizioni per bloccare determinati contenuti.

Dubbi e perplessità

Non mancano le critiche. Come faranno davvero a garantire che i minori non accedano alle sezioni per adulti? Per qualcuno le grandi aziende tecnologiche stanno trattando le persone come cavie e, non a caso, le autorità statunitensi stanno monitorando con crescente attenzione il fenomeno. La Federal Trade Commission ha avviato un’indagine sul rapporto tra chatbot e minori, mentre al Senato è stato proposto un disegno di legge che classificherebbe le intelligenze artificiali conversazionali come prodotti, rendendo le aziende responsabili dei danni causati agli utenti. Su questa scia si inserisce anche la svolta della California con il Senate Bill 243 vale a dire la legge che obbliga i chatbot a identificarsi come tali per scongiurare il pericolo che gli utenti confondano i sistemi di AI con persone reali. Insomma, la discussione si inserisce in un dibattito sempre più ampio e che, oltre alle questioni tecniche, tocca temi etici fondamentali. Come si suol dire dalle nostre parti: a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Comunque vada, l’apertura ai contenuti erotici rappresenta quindi una nuova fase per ChatGPT: una scommessa sul libero arbitrio degli utenti adulti, ma anche un banco di prova per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.