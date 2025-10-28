Bufale e spam, l’allarme per le notizie false (e acchiappa-clic) generate dall’AI: “Siti web spuntati dal nulla”

Roma, 28 ottobre 2025 – Sembra esserci un lato oscuro, ma per nulla nascosto, nell’ermetico mondo di Google Discover. La piattaforma con cui il motore di ricerca propone attivamente contenuti editoriali sui device di mezzo mondo (via app o automaticamente, come su Android) avrebbe infatti una ‘relazione complicata’ con le fake news. Una questione non nuova, ma che con buona pace dei filtri dell’intelligenza artificiale resta più che mai attuale.

La combo AI-Fake news

L’ultimo a sollevare il tema, in ordine cronologico, è stato il periodico commerciale di informazione in lingua inglese Press Gazette, specializzato nel mondo dei media e del giornalismo. Il sito sostiene che solo questa settimana sulla piattaforma di Google Discover notizie false sarebbero state visualizzate “decine di milioni di volte”. Bufale promosse dall’algoritmo di Mountain View nonostante provenissero “da editori spuntati dal nulla durante la notte”.

La minaccia delle fake news

Si tratta per lo più di pagine web colme di pubblicità, in cui, nella migliore delle ipotesi, si utilizzano titoli fuorvianti per catalizzare l’attenzione dell’utente e strapparne l’agognato clic. Articoli spesso generati da “intelligenze artificiali” che rischiano di far breccia nell’altrettanto artificiale sorveglianza anti-spam di Google.

Ed è così che, sempre secondo Press Gazette, fra le storie più popolari proposte su Discover in Gran Bretagna eccone spuntare diverse sull’aumento dell’età pensionabile, così come sulle nuove regole per la patente di guida agli over 62. Notizie prive di fondamento che, in base a quanto riportato dal periodico, avrebbero generato decine di milioni di visualizzazioni. Tradotto: guadagni per chi ha prodotto le bufale e pure per Google che sulla piattaforma inserisce post sponsorizzati, traendo quindi beneficio quanto più Discover coinvolge gli utenti.

Una dinamica nota e legittima che, non da oggi, deve fare i conti con l’insidia delle fake news. Fenomeno amplificato negli ultimi tempi dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Il caso Promod in Francia

Anche Reporters Sans Frontières (RSF), pochi mesi fa, ha lanciato l’allarme raccontando il ‘caso Promod’. In giugno il Google Discover francese aveva indicizzato e proposto la notizia, tratta da un presunto sito giornalistico, della chiusura dei negozi della catena di abbigliamento prêt-à-porter. Informazione rivelatasi falsa, ma circolata a tal punto da costringere Promod a diffondere una smentita che aveva portato alla rimozione del contenuto da parte del sito.

Lo stesso portale web che – riferisce ancora RSF – poche settimane dopo aveva annunciato l’obbligo di legge per i francesi di potare gli alberi che sporgevano dai tetti. Una notizia pubblicata il 7 luglio che faceva riferimento a un decreto emanato il 28 luglio, ovvero 21 giorni dopo. Neanche Biff Tannen in ‘Ritorno al futuro’ avrebbe potuto osare di più. Tutti esempi che rappresenterebbero solo la punta dell’iceberg. Secondo un censimento (in aggiornamento) del portale Next sarebbero almeno 4mila i siti di fake news sparsi per il web. Dato difficile da fotografare in quanto in continua e inesorabile crescita.

La minaccia delle bufale generate dall’AI può giocare un ruolo fondamentale nella complessa e delicata partita di Google Discover, attualmente la fonte principale di traffico per la stragrande maggioranza dei siti di informazione. Ne hanno parlato approfonditamente i media di mezza Europa, compresi Le Monde e The Guardian.

Recentemente, Google ha ribadito che i suoi sistemi “anti-spam contrastano la produzione massiva di contenuti di bassa qualità, garantendo così l'esclusione della maggior parte di questi contenuti da Discover. Questi stessi sistemi ci consentono di offrire risultati di ricerca privi di spam al 99%”. E ha sottolineato che “la politica sui contenuti di Discover vieta contenuti fuorvianti, manipolati e ingannevoli. Adottiamo misure appropriate quando osserviamo violazioni delle nostre regole".

Il nodo del traffico e la battaglia degli editori

Una battaglia, quella per un’informazione corretta e verificata, che gli editori combattono da tempo. Così come sono in prima linea e compatti nel chiedere di arginare la fame di clic di Google, definito dalla Fieg un “traffic killer”. A metà settembre la Federazione Italiana Editori Giornali ha presentato un reclamo all’Agcom contro il servizio di Ai Overview del motore di ricerca.

Una funzione che risponde direttamente, tramite intelligenza artificiale, alle ricerche/domande degli utenti, sottraendo traffico ai siti di informazione. Per fornire una dimensione del problema, il proprietario del Daily Mail in settembre ha denunciato un calo degli accessi “dell'89 per cento”. Un vero e proprio collasso, ma non un caso isolato: da più parti si leva il grido di allarme di numerosi editori che lamentano cali dal 30% in su.