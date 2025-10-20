Aws down: la piattaforma cloud Amazon fuori uso, malfunzionamenti per decine di siti da Perplexity a Canva

Roma, 20 ottobre 2025 – Disservizi per migliaia di utenti online. Diverse piattaforme tra cui Aws, l'unità cloud di Amazon, Robinhood, Snapchat e Perplexity risultano fuori uso, secondo quanto riferito da Downdetecton. Su X il ceo della startup di intelligenza artificiale Perplexity, Aravind Srinivas, afferma che la causa principale di quanto sta avvenendo è un problema di Aws. Anche l'exchange di criptovalute Coinbase attribuisce il down alla stessa causa.

Amazon, dal canto suo, ha dichiarato che la sua unità di servizi cloud Aws è stata colpita da un'interruzione del servizio, che ha causato il malfunzionamento di diversi siti web e app popolari in tutto il mondo, tra cui Snapchat, Robinhood e Canva. "Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi Aws nella parte orientale degli Usa", ha dichiarato l’azienda in un aggiornamento sulla sua pagina di stato. Secondo Downdetector, ad avere problemi sono anche Amazon.com, PrimeVideo e Alexa insieme a Venmo di Paypal. Al momento risulta irraggiungibile pure Duolingo.

Amazon Web Services (Aws) è la società del colosso americano che fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose app e website. I malfunzionamenti stanno quindi interessando varie parti del mondo, compresa l’Italia dove – secondo Downdetector – si riscontrano problemi per app come Canva, Perplexity e le piattaforme di gioco Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli Stati Uniti si registrano problemi anche per crunchyroll, Fortnite, Snapchat, ring e tanti altri siti, incluse le piattaforme di video streaming max e Prime Video. Nel Regno Unito, risultano coinvolti siti di banche di primo piano quali Barclays, Lloyds o Bank of Scotland o istituzioni tipo l'Hmrc, equivalente britannico dell'Agenzia delle Entrate.