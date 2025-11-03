Auto volante no, ma (forse) capace di decollare. Rumors e misteri attorno alla Tesla Roadster di Elon Musk

Roma, 3 novembre 2025 – Ormai lo sappiamo tutti bene: Elon Musk ha l’abitudine di lanciare idee che sembrano uscite da un fumetto di fantascienza. Salvo poi provare, passo dopo passo, a trasformarle in realtà e l’auto volante è una di quelle visioni che lo accompagnano da anni, quasi come un’ossessione. L’idea si affaccia già attorno al 2014, quando Musk iniziò a parlare di una futura Roadster “spinta oltre i limiti tradizionali”. All’epoca sembrava una battuta, una provocazione per raccontare il futuro dell’auto elettrica. Ma oggi, a ch punto siamo? Scopriamolo.

Elon Musk: “Non sarà solo veloce. Sarà… diversa”

Iniziamo col dire che, oggi, quella suggestione è tornata con una forma più concreta, almeno nelle intenzioni. Perché, di recente, Musk ha dichiarato che una nuova versione della Tesla Roadster potrebbe essere presentata con capacità “mai viste prima”. In una delle sue interviste più discusse, ha lasciato intendere che il prototipo sarà “qualcosa che il pubblico non potrà dimenticare”, usando il tono di chi sta preparando qualcosa di epico, rivoluzionario. Nulla di definitivo, nessun dettaglio completo, ma abbastanza per alimentare una stagione di speculazioni. Secondo lui, l’auto non si limiterà a prestazioni stradali elevate: “Non sarà solo veloce. Sarà… diversa”, ha detto. L’aggettivo resta volutamente sospeso. Ma intanto c’è una deadline ed è vicina: la fine del 2025. Già, perché Tesla punta a una dimostrazione entro fine 2025, almeno nelle intenzioni del suo numero uno. Tuttavia la cautela è d’obbligo: il progetto Roadster è in ritardo da anni, e le caratteristiche restano avvolte nel mistero. Per il momento poi, il visionario imprenditore non ha svelato se “volare” significhi decollo verticale o semplicemente un’auto con ali ripiegabili. Staremo a vedere.

Il progetto di una Tesla volante: un prototipo entro la fine del 2025

Il progetto sarebbe legato all’idea di integrare tecnologie sviluppate da SpaceX, come i sistemi di spinta a gas compressi, per consentire a un veicolo leggero di sollevarsi almeno per brevi tratti. Non si parla, almeno per ora, di un’auto che sfreccia nel cielo come in un film, ma di un veicolo capace di compiere salti o brevi hovering controllati. Una sorta di ponte tra automobile e velivolo personale. Una dimostrazione, più che un prodotto immediatamente destinato alle strade. Lo scoglio non è solo tecnico. È politico, normativo, culturale. Far volare una vettura significa collocarla in una zona ibrida tra traffico terrestre e spazio aereo. Servono autorizzazioni, protocolli di sicurezza, infrastrutture. E per il momento non c’è nulla di tutto questo. Oltretutto, proprio l’aria è un ‘terreno’, per così dire, dove gli Stati si muovono con estrema cautela. Musk lo sa, ma punta sul tempo: prima si mostra ciò che è possibile, poi si discute come inserirlo nella realtà quotidiana. Ormai la sua strategia è chiara e, almeno quella, ben collaudata.

Siamo pronti per le auto volanti?

C’è da dire che il contesto sta cambiando. Aziende aeronautiche e startup innovative stanno già lavorando a veicoli VTOL elettrici per uso urbano. La mobilità aerea personale, un tempo oggetto da cartone animato ‘futurista’, sta diventando un nuovo mercato in formazione. E Musk, come spesso accade, non vuole essere l’ultimo ad arrivare. Ma la promessa di una “dimostrazione entro l’anno” sembra molto ottimistica, anche troppo. Tuttavia, la traiettoria è chiara. Se e quando una Tesla capace di staccarsi da terra verrà mostrata al pubblico, la discussione non riguarderà solo un prodotto nuovo. Riguarderà la domanda di fondo: siamo pronti a vivere in città dove anche le auto guardano il mondo dall’alto?