L’Italia aspetta l’aurora boreale: quando è previsto il picco della tempesta geomagnetica

Tra oggi e domani, 1 e 2 settembre, il cielo italiano potrebbe tingersi di insolite sfumature verdi. A causa di una tempesta solare, che sta per raggiungere la Terra proprio in queste ore, potrebbe essere visibile anche in Italia l’aurora boreale, affascinante fenomeno tipico dell’Europa del Nord. Un evento raro e spettacolare, da osservare lontano dalle luci artificiali.

La tempesta solare

Il 30 agosto 2025 il Sole ha generato un’eruzione di rilievo: un brillamento di classe M2.7, iniziato alle 21:11 UTC, che ha raggiunto il picco alle 22:02 ora italiana e si è concluso alle 22:41, una durata superiore alla media. L’evento ha provocato una grande espulsione di massa coronale (CME), una nube di plasma e campi magnetici proiettata nello spazio. Le immagini del coronografo LASCO C3, intorno alle 22:30, hanno mostrato una cosiddetta “halo CME”, un alone luminoso che sembra circondare il Sole. Non è un getto laterale: è un effetto prospettico, segno che la nube è diretta verso la Terra. Si prevedono valori G2 (moderata) di tempesta geomagnetica per il 1 settembre e G3 (forte) per il 2 settembre. L’evento potrebbe generare aurore visibili anche a latitudini insolite e anomalie nella rete elettrica, così come nelle comunicazioni radio HF e nei sistemi GPS.

Quando e dove osservare

Il picco dell’attività magnetica è previsto nelle prime ore del mattino del 2 settembre, ma il fenomeno potrebbe essere visibile anche durante la notte. Le zone più favorevoli per avvistare il fenomeno dell’aurora boreale in Italia fra il 1 e 2 settembre 2025 sono al Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. La condizione ideale è l’assenza di fonti luminose, per osservare il cielo nel massimo buio possibile.

Che cos’è l’aurora boreale

L’aurora polare è un fenomeno luminoso generato dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal vento solare e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle raggiungono l’alta atmosfera, eccitano gli atomi di ossigeno e azoto che, tornando al loro stato normale, rilasciano energia sotto forma di luce. Il risultato è uno spettacolo di colori che varia dal verde al rosso, fino a sfumature di blu e viola. Si tratta di un evento raro alle latitudini mediterranee, anche se negli ultimi anni, complice l’aumento dell’attività solare, sono stati osservati più frequentemente fenomeni di aurore visibili anche in Italia. Spesso, più che vere aurore boreali come quelle visibili nelle regioni polari, si osservano archi rossi o fenomeni come SAR arc o STEVE, più deboli e di natura diversa, ma comunque spettacolari e legati all’aumento dell’attività solare.

SAR arc (Stable Auroral Red arcs)

Sono archi luminosi di colore rosso che si formano durante forti tempeste geomagnetiche. Non sono vere aurore perché non dipendono dalla precipitazione di particelle nelle regioni polari, ma dalla ricombinazione dell’ossigeno nell’alta atmosfera, a circa 400 km di altitudine. Producono un bagliore rosso uniforme e più statico rispetto alle classiche aurore boreali.

STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)

Si tratta di un fenomeno studiato di recente e caratterizzato da una striscia luminosa sottile e molto brillante, di colore violaceo o bianco, che attraversa il cielo in linea quasi retta. Non è un’aurora vera e propria, ma è legato a forti correnti ionosferiche e a un riscaldamento locale dell’atmosfera. Può apparire alle medie latitudini e rendersi visibile anche in zone dove normalmente l’aurora non si vede.

Che cos’è una tempesta solare

Una tempesta solare è un disturbo della magnetosfera terrestre causato da un’emissione di particelle dal Sole, come le espulsioni di massa coronale. Quando l’onda di plasma raggiunge la Terra, può generare aurore spettacolari, ma anche interferenze con sistemi satellitari, GPS e comunicazioni radio.

Luoghi ideali e consigli

Per massimizzare le possibilità di vedere l’aurora boreale è necessario scegliere un luogo buio, lontano dalle luci cittadine, e avere pazienza. L’inquinamento luminoso è il principale nemico di questo fenomeno: valli alpine, altipiani e zone di campagna restano le location migliori.

App utili per seguirla in tempo reale

Oggi esistono diverse app che permettono di monitorare in tempo reale la probabilità di avvistare l’aurora boreale. Aurora Now offre previsioni aggiornate e avvisi personalizzati, utili per ricevere notifiche in caso di attività geomagnetica elevata. La NOAA Aurora Dashboard, strumento ufficiale dello Space Weather Prediction Center, mostra mappe e modelli previsionali dell’ovale aurorale. My Aurora Forecast & Alerts, aggiornata ad agosto 2025, fornisce l’indice Kp, mappe globali, notifiche push e dati sul vento solare. Proprio l’indice Kp resta il parametro di riferimento per stimare l’intensità geomagnetica e prevedere quanto lontano l’aurora possa spingersi verso latitudini più basse. L’indice Kp misura l’attività geomagnetica su una scala da 0 a 9: valori bassi indicano condizioni tranquille, mentre valori vicini a 9 segnalano una tempesta geomagnetica molto intensa.