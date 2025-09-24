Astronauti della Nasa di nuovo in volo intorno alla Luna a inizio 2026

Houston, 24 settembre 2025 – Presto ci saranno nuovi astronauti della Nasa nello spazio: l’agenzia spaziale americana ha infatti annunciato di essere a buon punto per il lancio di Artemis II, la missione che riporterà una navicella in orbita intorno alla Luna per la prima volta dal 1972.

La data in programma è quella del 5 febbraio 2026, ma potrebbe anche esserci uno slittamento ad aprile. In ogni caso, la prossima missione della Nasa avrà inizio entro la primavera del prossimo anno.

Un volo-test intorno alla Luna

Artemis II intraprenderà un viaggio spaziale di circa 10 giorni, con a bordo quattro astronauti: Gregory Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese. Non è previsto alcun allunaggio, ma l’equipaggio compirà un volo intorno alla Luna per testare la navicella Orion e il nuovo razzo Space Launch System in condizioni reali.

Per la Nasa sarà il primo volo con esseri umani oltre l’orbita terrestre dall’epoca del programma Apollo, chiuso nel 1972 con la missione Apollo 17 che fu anche l’ultima a portare due astronauti sul suolo lunare. Le finestre di lancio di Artemis II, determinate dalla posizione reciproca di Terra e Luna, avranno una durata da quattro a otto giorni, con gran parte delle opportunità per febbraio che saranno concentrate in orario serale.

Il nuovo programma spaziale è iniziato con Artemis I, che nel 2022 portò in orbita lunare una navicella Orion senza equipaggio. La missione rivelò alcuni problemi allo scudo termico, spingendo gli ingegneri a rivedere piani e traiettorie. Per Artemis II è stato deciso di mantenere lo stesso scudo, ma di modificare il profilo di rientro per ridurre al minimo i rischi.

In gara con la Cina

La futura missione fungerà da banco di prova per Artemis III, attualmente prevista per l’estate 2027, che dovrebbe segnare il ritorno di esseri umani sul suolo lunare dopo oltre mezzo secolo.

Oltre al valore scientifico e tecnologico, il programma Artemis ha un significato politico: gli Stati Uniti vogliono riaffermare la loro leadership spaziale e battere sul tempo la Cina, che dal canto suo ha annunciato l’intenzione di portare astronauti sulla Luna entro il 2030. Entrambi i Paesi mirano poi a creare a lungo termine basi permanenti sulla superficie lunare, trasformandola in una nuova frontiera dell’esplorazione e della presenza umana nello spazio.

La sicurezza come priorità assoluta

Durante la conferenza-stampa di aggiornamento dal Johnson Space Center di Houston, i responsabili Nasa hanno ribadito che la sicurezza degli equipaggi resta il punto fermo di partenza.

“Desideriamo tornare sulla superficie della Luna e essere i primi a farlo, ma il primo obiettivo è di riuscirci senza far correre rischi ai nostri astronauti”, ha dichiarato Jim Hawkins, vice amministratore dell'Exploration Systems Development Mission Directorate della Nasa.