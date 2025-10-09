Un asteroide sfiora la Terra senza essere rilevato: scoperto solo ore dopo il passaggio

Parigi, 9 ottobre 2025 – Un piccolo asteroide ha attraversato lo spazio a una distanza sorprendentemente ravvicinata dalla Terra, passando più vicino di molti satelliti in orbita. Il punto è che lo ha fatto senza essere individuato, almeno fino a diverse ore dopo. A confermarlo è stata l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha spiegato come l’oggetto sia stato rilevato solo successivamente grazie ai radar, a circa 265 miglia (425 chilometri) sopra l’Antartide, un’altitudine simile a quella della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco cosa è successo.

L’asteroide non rappresentava un pericolo per la Terra

Secondo le prime analisi, l’asteroide (denominato 2025 TF) aveva un diametro compreso tra 1 e 3 metri. “Rintracciare un oggetto di dimensioni così ridotte nel buio dello spazio, quando la sua posizione è ancora incerta, è un’impresa notevole”, ha dichiarato l’ESA in una nota. Gli astronomi del centro di difesa planetaria dell’ESA, in collaborazione con la NASA, non sono riusciti a intercettare l’asteroide prima del suo passaggio. La sua individuazione, avvenuta soltanto dopo, ha però permesso di calcolare con estrema precisione la distanza e l’orario dell’avvicinamento. Le agenzie spaziali hanno sottolineato che l’oggetto non rappresentava un pericolo per il pianeta, pur avendo le caratteristiche per trasformarsi in una palla di fuoco nel caso avesse impattato con l’atmosfera terrestre.

Questo asteroide passerà di nuovo vicino al nostro pianeta ta 62 anni

La maggior parte dei satelliti orbita a un’altitudine compresa tra 160 e 1.600 chilometri, il che significa che l’asteroide ha viaggiato più vicino al nostro pianeta rispetto alla maggior parte dei dispositivi spaziali presenti. Episodi del genere non sarebbero poi così rari. Nel 2023, un altro piccolo corpo celeste era passato a una distanza record, tra le più ravvicinate mai registrate per un oggetto vicino alla Terra. Più recentemente, la Nasa ha rivelato che un asteroide di dimensioni maggiori possiede una probabilità del 4% di colpire la Luna entro la fine del 2032, pur definendo il rischio “basso ma monitorato”.

Per quanto riguarda 2025 TF, gli esperti ritengono che non rappresenterà una minaccia per la Terra per molti decenni: secondo le proiezioni, il prossimo possibile passaggio è atteso nell’aprile del 2087, fra circa 62 anni. Ora, le autorità hanno classificato questo come un episodio di poco conto e certamente sarà così. Ma un evento simile mette ancora una volta in evidenza quanto sia complesso il monitoraggio degli asteroidi, soprattutto quelli di dimensioni ridotte e orbite imprevedibili, che possono passare inosservati fino a poche ore dal loro transito vicino al nostro pianeta.