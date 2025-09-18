L’asteroide gigante 2025 FA22 saluta la Terra: il passaggio una volta ogni dieci anni

Roma, 18 settembre 2025 – Incontro ravvicinato tra la Terra e l’asteroide 2025 FA22, che questa mattina è passato a poco più di 800 mila chilometri dal nostro pianeta. Per chiarire meglio, la distanza è pari a circa due volte quella che ci separa dalla Luna. Scoperto lo scorso marzo dai telescopi Pan-STARRS alle Hawaii, questo corpo celeste ha dimensioni stimate tra i 130 e i 290 metri e viaggia a una velocità superiore ai 38 mila chilometri orari. Nessun rischio di collisione, ma la comunità scientifica ha seguito con grande attenzione l’evento per affinare le tecniche di monitoraggio e studiare più da vicino le caratteristiche fisiche del corpo celeste. Anche perché un’occasione simile si propone solo una volta ogni dieci anni.

Un gigante che ‘sfiora’ la Terra

L’asteroide 2025 FA22 appartiene alla categoria dei cosiddetti PHA, ossia gli oggetti potenzialmente pericolosi, non tanto per un rischio immediato quanto per le sue dimensioni e per l’orbita che incrocia parzialmente quella terrestre. In passato, calcoli preliminari avevano addirittura ipotizzato una possibilità di impatto nel 2089, poi esclusa grazie a osservazioni più accurate. Oggi sappiamo che il suo flyby avverrà a una distanza di sicurezza, ma il solo fatto di ospitare un passaggio ravvicinato di un corpo grande come un grattacielo contribuisce a spiegare l’interesse che la comunità internazionale riserva a questo evento.

Osservazioni e dirette streaming

Il momento di massimo avvicinamento è stato alle 9:41 del mattino in Italia. La velocità con cui FA22 attraversa i cieli, pari a circa 38.600 km/h, rende l’osservazione complessa. Tra il 18 e il 22 settembre, 2025 FA22 sarà visibile anche con telescopi amatoriali di buon livello e apparirà come un piccolo punto luminoso in movimento. L’evento astronomico è comunque seguito in diretta streaming sul Virtual Telescope Project.

Un test per la difesa planetaria

L’incontro con 2025 FA22 non comporta rischi, ma si tratta di un’occasione unica per la scienza e per le agenzie spaziali. L’ESA e la NASA hanno usato il flyby per raccogliere dati utili a migliorare i sistemi di previsione, studiare la composizione della superficie e verificare i modelli di traiettoria. Negli ultimi anni, dopo missioni come DART, la cosiddetta “planetary defense” è diventata una priorità: conoscere meglio gli asteroidi vicini alla Terra significa prepararsi a eventuali scenari futuri in cui un corpo meno innocuo di FA22 possa davvero minacciare il nostro pianeta. In questo senso, l’evento odierno non è solo un esercizio scientifico, ma un banco di prova cruciale per il futuro della sicurezza spaziale.