TikTok Shop: un nuovo El Dorado per l’e-commerce italiano?

Il 31 marzo 2025 Tik Tok ha lanciato la nuova funzionalità di e-commerce integrata direttamente nella piattaforma video più amata dalla Gen Z (persone nate tra il 1997 e il 2012). In un contesto in cui l’utente medio italiano trascorre più di 30 ore al mese su questo social, l’idea di trasformare scroll e intrattenimento in acquisto appare vincente. Ma si tratta di una vera rivoluzione o di un fenomeno passeggero?

Store proprietari e social commerce: controllo contro velocità

Per comprendere questo fenomeno è importante analizzare i trend di vendita online: gli e-commerce con store proprietari (basati su piattaforme come Shopify o WooCommerce) rappresentano ancora oggi la spina dorsale del settore, con un valore complessivo di oltre 38,6 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +6% rispetto al 2023.

Questi canali garantiscono alle aziende pieno controllo sui dati, sull’esperienza utente e sulla fidelizzazione dei clienti. Parallelamente, il fenomeno del social commerce sta letteralmente esplodendo: secondo We Are Social, TikTok ha superato i 22,8 milioni di utenti attivi in Italia. Nel 2025 il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 62 miliardi di euro, segnando un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

Gli acquisti di prodotti online rappresenteranno quindi 40 miliardi di euro, mentre i servizi online raggiungeranno i 22 miliardi di euro, con una crescita dell'8% rispetto al 2024.I numeri parlano chiaro, ma secondo alcuni esperti dietro la corsa all’oro digitale si nascondono rischi spesso sottovalutati.

I rischi di un modello effimero

“TikTok Shop è un’opportunità importante per creator e brand, ma non può essere scambiato per un modello di business solido”, avverte Omar Bragantini, imprenditore digitale e autore de L’arte di fare Ecommerce. “Chi costruisce solo su TikTok sta costruendo su terreno in affitto”.

Il concetto è chiaro: la piattaforma può accelerare la visibilità e le vendite d’impulso, ma non garantisce continuità, né controllo. “Siamo entrati in un’epoca in cui bastano pochi secondi per passare da un contenuto a un acquisto. Ma la velocità non sempre fa rima con solidità”, aggiunge Bragantini. E senza canali proprietari, una relazione diretta con il cliente o una strategia di brand, si rischia di scomparire al primo cambio di algoritmo.

A questi fattori si aggiungono altre criticità già emerse in questi primi mesi: proliferano venditori improvvisati, processi di logistica poco trasparenti e un’esperienza cliente trascurata. La possibilità di creare contenuti in maniera immediata ha abbattuto le barriere d’ingresso, riducendo però la qualità complessiva dell’offerta. Il rischio? Trasformare la piattaforma in una grande televendita caotica, dove i sorrisi e i balletti prevalgono sul valore.

Come distinguersi davvero

Ma allora come cogliere l’opportunità senza cadere nella trappola? La risposta di Bragantini è netta: serve una visione imprenditoriale profonda, radicata su tre pilastri. Primo, il controllo, con un sito proprietario e un CRM solido. Secondo, la consapevolezza, sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale non per seguire i trend ma per potenziare i processi. Terzo, la centralità del cliente, mettendo al centro l’esperienza complessiva e non l’hype del momento. “Non basta aprire uno shop e sperare che funzioni. Serve una direzione chiara. Chi riesce a unire visione, strategia e identità, oggi raggiunge il vero vantaggio competitivo”, conclude.

In un mercato dove l’attenzione vale più delle criptovalute, vincerà chi saprà trasformarla in una relazione continuativa basata sulla fiducia, combinando l’affidabilità dello store proprietario con la spinta promozionale offerta dai social network.