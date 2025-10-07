Arduino è stata comprata dall’americana Qualcomm: il ‘salto di scala’ nell’Ai dell’azienda nata a Ivrea 20 anni fa

Torino – Lamerica, Ivera. Qualcomm ha annunciato l’acquisizione di Arduino, azienda italiana no-profit fondata venti anni fa nella cittadina piemontese di Olivetti, società che produce hardware e software per lo sviluppo di prototipi di robot e altri gadget elettronici. Qualcomm, sede a San Diego, è un colosso americano dei chip per telefoni cellulari. ma si sta espandendo in altri settori: dai veicoli connessi agli auricolari wireless, computer portatili e macchine industriali.

Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm

Volante, ad Arduino: “Evoluzione nel progetto di crescita”

L’amministratore delegato di Arduino, Fabio Volante, ha commentato al Sole 24 Ore: “L’acquisizione ci farà evolvere dal punto di vista tecnologico per il nostro progetto di crescita nella parte più industriale. Ci consente di fare un salto di scala necessario come infrastruttura cloud e per rafforzarci nell’edge Ai, cioè nell’intelligenza artificiale eseguita su dispositivi locali, in maniera indipendente dai sistemi cloud”. L'accordo con Arduino, spiega Reuters, consentirà invece a Qualcomm di acquistare una piattaforma open source con oltre 33 milioni di sviluppatori. Le aziende non hanno rivelato il prezzo dell'accordo. Qualcomm ha solo affermato che Arduino "manterrà il suo marchio, i suoi strumenti e la sua missione indipendenti".

Cosa produce Arduino e come viene usato dagli studenti

Arduino è largamente utilizzato dagli studenti delle scuole superiori e delle università di tutto il mondo per imparare a costruire e programmare dispositivi elettronici. Viene utilizzato anche da ingegneri professionisti per sviluppare rapidamente prototipi. I suoi software e hardware sono compatibili con i chip di una vasta gamma di fornitori oltre a Qualcomm. Le due aziende continueranno a supportare i chip di altri produttori.

Qualcomm ha anche annunciato che introdurrà una scheda di sviluppo Arduino basata su uno dei suoi chip di elaborazione "Dragonwing", adatta a dispositivi come i robot che necessitano di una potenza di calcolo simile a quella di un computer o di un telefono, oltre al controllo in tempo reale di ali, ruote o altri elementi robotici.

Qualcomm

Arduino: sede legale, dipendenti, appaltatori, futuro

Arduino, sede legale in Svizzera, concentra ricerca e sviluppo a Torino. “Il team resterà in Italia - ha rimarcato Violante al Sole - E anzi l’idea è di rafforzarlo con i nuovi investimenti”. La produzione è sempre stata realizzata da fabbriche esterne vicino a Ivrea. Solamente la nuova scheda, la prima realizzata con Qualcomm, viene fatta in Asia.

Massimo Banzi, storico cofondatore di Arduino (ora in uscita), ha aggiunto al Sole: “Arduino ha democratizzato l’accesso alla tecnologia dando vita a una community che è la sua forza, per fare intelligenza artificiale e portare avanti la missione serve qualcuno con le spalle larghe. Resterà tutto come prima: Arduino manterrà i suoi brand, strumenti e missione indipendenti, ma con maggior portata e risorse grazie a Qualcomm. Inoltre, Arduino resta impegnata nell’apertura e nel supporto a hardware multi-vendor”.

Quanto al futuro di Arduino: “Gli ambiti resteranno l’education, dalla scuola all’università, poi l’ambito consumer abilitato dalle nostre schede che consentono facilmente di realizzare prodotti anche avanzati – ha aggiunto Violante – E infine l’industria, dalla prototipazione rapida alle schede direttamente nella produzione”.

Le società spiegano che la finalizzazione dell’accordo è soggetta all’approvazione normativa e alle condizioni di chiusura. Una volta andata in porto, usciranno investitori e cofondatori. Anche Banzi lascerà Arduino. “Avrò un ruolo di accompagnamento in questa transizione, poi, dopo 20 anni, è giusto che l’azienda cresca per la sua strada”.

Quando e dove è nata Arduino (e perché si chiama così)

Alle origini del mito ci sono 5 amici al bar: Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. Il bar di Ivrea dove si ritrovavano per l’aperitivo si chiamava Arduino, dal nome del primo re d’Italia. Era il 2005. Facebook e Gmail erano appena stati registrati e Steve Jobs non aveva ancora svelato al mondo l’iPhone. Arduino ha festeggiato il secondo decennale il 21 e il 22 marzo. Il primo computer libero e low cost della storia oggi è utilizzato da milioni di utenti l’anno.

Avere vent’anni. “Un’era geologica per la tecnologia che corre così in fretta. Ma siamo ancora qui: un’azienda open source globale ma con forti radici in Piemonte: quartier generale a Torino e indotto industriale a Ivrea”, spiegava sette mesi fa al Corriere di Torino proprio Massimo Banzi: "Arduino si è evoluto nel tempo, non è rimasto fermo — aggiungeva Banzi —. Oggi offriamo soluzioni all’industria e alle piccole imprese. La scheda di prototipazione si presta bene alle esigenze delle pmi alle prese con la rivoluzione dell’intelligenza artificiale”. Si presta bene anche ai progetti del gigante Qualcomm. E alla fine sono arrivati i compratori da San Diego. Ivrea, Lamerica.