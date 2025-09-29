Apple testa (in segreto) Veritas e scommette su etica e trasparenza nell’era dell’AI

Apple sta sperimentando in segreto Veritas, un chatbot destinato a diventare il banco di prova per la nuova versione di Siri. Secondo i primi rumors Veritas permette di interagire con una versione prototipale dell’assistente vocale: formulare domande, dialogare in modo esteso, riprendere conversazioni precedenti e testare comandi “in-app” come la modifica di foto o la gestione di file. Nella versione attuale, non è previsto un rilascio pubblico: Veritas resta uno strumento interno, un sandbox controllato dove Apple può mettere alla prova nuove funzionalità prima di integrarle nell’ecosistema ufficiale di Siri o Apple Intelligence.

Etica, dati e trasparenza: il punto centrale

La scelta di chiamarlo Veritas (verità) non sembra casuale: l’obiettivo è testare come Siri possa gestire richieste complesse senza tradire i principi di privacy e integrità che Apple ha sempre rivendicato. L’uso interno di Veritas consente di valutare come Siri possa analizzare dati personali (email, foto, calendari) o eseguire azioni all’interno delle app, il tutto entro limiti etici e controllati. Ma qui sta la sfida: quanti dati personali saranno coinvolti, quali informazioni rimarranno confidenziali, e come Apple eviterà derive invasive? Queste domande sono particolarmente sensibili in un’epoca in cui le aspettative di trasparenza e responsabilità nell’uso dei modelli AI sono sempre più alte.

Tra ambizione e rischio: una svolta possibile

Veritas rappresenta un punto di svolta potenziale nella strategia AI di Apple. Finora Siri è stata spesso considerata arretrata rispetto a rivali come ChatGPT, Gemini e gli assistenti web, soprattutto per la limitazione nelle conversazioni “multi-turn” e la mancanza di memoria contestuale. Veritas, Apple punta a superare quel gap: le prove interne serviranno a stabilire quali funzioni siano davvero efficaci e sicure prima di distribuirle al pubblico.

C’è però il rovescio della medaglia: trascinare troppo tempo nel testing interno rischia di far perdere terreno nel confronto con concorrenti che invece rilasciano prodotti AI più rapidamente, anche se meno “rifiniti”. Inoltre, la trasparenza promessa, come suggerirebbe il nome Veritas, dovrà essere dimostrata nei fatti, non solo nel branding. Se il colosso Cupertino riuscirà a bilanciare innovazione e fiducia, potremmo essere di fronte all’evoluzione che Siri (e l’AI di Apple) aspettava da anni.