Apple investe in energia verde in Europa e punta sulla Sicilia per i suoi progetti UE

Roma, 16 ottobre 2025 – Apple rafforza la sua strategia ambientale in Europa annunciando nuovi investimenti per la produzione di energia rinnovabile. Dopo i progetti in Spagna e Grecia, la società ha scelto la Sicilia come punto di partenza per un piano che porterà oltre 600 milioni di dollari di investimenti e 650 megawatt di nuova energia pulita nel continente.

Un piano per un futuro a emissioni zero

L’impegno ambientale di Apple non è nuovo, ma con il progetto annunciato questa settimana assume una portata europea. L’azienda guidata da Tim Cook ha confermato che entro il 2030 ogni watt consumato dai propri dispositivi sarà compensato da energia rinnovabile. In questo quadro si inseriscono i nuovi impianti solari ed eolici distribuiti tra Italia, Grecia, Lettonia, Polonia e Romania, che si aggiungono al grande parco fotovoltaico spagnolo già operativo. Secondo quanto riportato da ANSA, il piano prevede 129 megawatt solo per l’Italia, con il primo impianto che entrerà in funzione in Sicilia entro la fine del mese.

La Sicilia al centro della rivoluzione green

La scelta dell’isola non è casuale: la Sicilia, grazie al suo elevato potenziale solare, è considerata una delle regioni europee più promettenti per la produzione di energia rinnovabile. Apple collaborerà con aziende locali per la costruzione dell’impianto, contribuendo anche alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo sviluppo delle reti elettriche regionali. Lisa Jackson, vicepresidente per Ambiente e Politiche Sociali di Apple, ha dichiarato che “la nostra visione è rendere iPhone, iPad e Mac alimentati solo da elettricità pulita”. L’iniziativa italiana sarà quindi una delle prime a dimostrare concretamente la fattibilità di questa ambizione.

Una strategia globale con ricadute locali

Con oltre 600 milioni di dollari investiti e 650 megawatt complessivi di energia rinnovabile previsti in Europa, Apple conferma la volontà di influenzare non solo il settore tecnologico ma anche quello energetico. La società ha firmato contratti a lungo termine con produttori indipendenti e intende immettere oltre un milione di megawattora di energia pulita nelle reti dell’Unione Europea entro il 2030. Il progetto in Sicilia, oltre a essere un tassello chiave della strategia “Apple 2030”, rappresenta un modello di collaborazione tra industria tecnologica e territori locali, con l’obiettivo di rendere la transizione ecologica una realtà economica concreta e condivisa.