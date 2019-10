Il mondo della musica è in continua evoluzione e la tecnologia ha modificato radicalmente il modo di ascoltarla e produrla. Ognuno, nel proprio piccolo e con lo smartphone, può creare e comporre musica con le app da scaricare dagli store online, ideali per suonare, produrre nuove melodie e divertirsi. Da quelle più tradizionali a quelle più dance.



Garage band

È l’app nativa dei dispositivi Apple per creare nuova musica. Con Garage band è possibile, infatti, registrare e comporre nuove melodie direttamente dall’app con dei semplici tap. La destinazione ideale è l’ipad, per la facilità del tocco e lo schermo ampio. Ci sono moltissimi strumenti virtuali che si possono utilizzare e una libreria di suoni ampia e dettagliata. È anche possibile collegare una chitarra o un basso, suonare usando modelli di amplificatori classici ed effetti “pedale” e utilizzare un microfono o una chitarra per registrare una performance dal vivo. L’app è disponibile soltanto per dispositivi Apple.



Music Maker JAM

È una vera e propria community virtuale per chi ama creare musica con lo smartphone. Basta iscriversi all’app e iniziare a comporre nuovi brani scegliendo tra gli oltre 200 pacchetti di stili musicali presenti. Music Maker Jam non fa distinzioni di generi, si va dal trap all’hip hop passando per rock, pop, funk, drum and bass, techno, house, jazz e colonne sonore. Le nuove canzoni si registrano live con un mixer virtuale a otto canali e si mandano subito in rete per condividerle con la community e sui principali social network.



n-Track

Con quest’app è possibile registrare in tempo reale un numero illimitato di tracce audio e MIDI, e mixarle a proprio piacimento durante la riproduzione, aggiungendo effetti e modificando il brano per poi condividerlo con gli amici tramite social. Basta registrare una traccia base con il microfono dello smartphone e aggiungere altre tracce audio; oppure creare una nuova melodia utilizzando la tastiera interna del cellulare o gli strumenti virtuali di n-track.



Caustic 3

È un’app professionale (e a pagamento) che permette di creare brani musicali, utilizzando i tantissimi strumenti virtuali disponibili nell’app, compresa un’ampia gamma di sintetizzatori. Con Caustic 3 si possono importare i propri brani per poi modificarli con altri effetti e collegare l’app a dispositivi MIDI controller, come le tastiere musicali. L’applicazione completa per Android costa 6,99€, ma è disponibile anche una versione limitata demo, per i dispositivi Apple il costo dell’app è di 10,99€.



Flowkey

Flowkey è un’app per imparare a suonare il pianoforte e comporre nuovi brani. Si può partire da basi molto conosciute e scoprire le note, gli accordi, gli spartiti e le tecniche giuste per poi riprodurle in autonomia. L’app restituisce un feedback immediato sulle note suonate, chiarendo immediatamente se si sta suonano bene oppure no. E consente di accedere a tutorial realizzati da pianisti professionisti. Per chi è alle prime armi è disponibile anche un corso propedeutico per imparare le basi del pianoforte e lezioni su singoli brani, con il monitoraggio dei progressi.



