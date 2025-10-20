Amazon punta sul nucleare modulare per alimentare l’intelligenza artificiale

Amazon accelera sulla strada dell’energia pulita e svela i dettagli di uno dei primi reattori nucleari modulari degli Stati Uniti. Il colosso tecnologico ha annunciato il progetto ‘Cascade Advanced Energy Facility’, che sorgerà a Richland, nello Stato di Washington, in collaborazione con Energy Northwest (l’agenzia statale per i servizi pubblici) e la società X-energy, specializzata nello sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR). La mossa rientra nella strategia di Amazon per soddisfare la crescente domanda energetica dei suoi servizi cloud e delle piattaforme di intelligenza artificiale, settori ad altissimo consumo di elettricità. Il ricorso all’energia nucleare di nuova generazione rappresenta per l’azienda una via più sostenibile rispetto alle tradizionali fonti fossili. Cosa sappiamo.

Il reattore SMR di Amazon

Il reattore SMR, progettato per occupare uno spazio ridotto rispetto agli impianti convenzionali, potrà generare fino a 960 megawatt di potenza complessiva. Nella prima fase del progetto saranno costruite quattro unità, con una capacità iniziale di 320 megawatt, sufficienti ad alimentare intere infrastrutture digitali. Il piano prevede in seguito un’espansione fino a dodici moduli, che porteranno l’impianto al massimo regime operativo.

Quando sarà pronto

Secondo quanto riportato, il progetto di Amazon non è ancora in fase di costruzione. L’avvio dei lavori (scavo, costruzione in sito) è stimato “entro la fine del decennio”, vale a dire al più tardi entro il 2030 mentre l’entrata in esercizio viene fissata “negli anni ’30” (cioè nel corso del decennio 2030-2039). Insomma, per il momento è ancora tutto abbastanza vago, ma c’è da rilevare che Amazon non è sola in questa corsa al nucleare “tech-friendly”. Anche Google e Meta hanno avviato progetti simili.

Cosa sono i reattori nucleari modulari di piccola scala

I reattori nucleari modulari di piccola scala, o SMR (Small Modular Reactors), rappresentano la nuova frontiera dell’energia atomica. A differenza dei reattori tradizionali, sono progettati in moduli prefabbricati che possono essere costruiti in fabbrica e poi assemblati sul sito, riducendo costi e tempi di realizzazione. Ogni modulo produce in genere tra 50 e 300 megawatt di energia, garantendo maggiore flessibilità e sicurezza. Grazie a sistemi di raffreddamento passivi e a un design più compatto, gli SMR riducono il rischio di incidenti gravi e l’impatto ambientale. Considerati una possibile chiave per la transizione energetica, potrebbero fornire energia pulita e costante a supporto di industrie, città e centri di calcolo ad alto consumo.