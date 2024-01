Alexa, il nuovo alleato per la sicurezza domestica. Lo smart speaker ora diventa anche antifurto

Negli ultimi anni, la domotica ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, trasformando le case in spazi intelligenti e interconnessi. Un elemento chiave in questo contesto è Alexa, l'assistente vocale di Amazon, noto per la gestione della musica, il controllo di dispositivi smart e la fornitura di informazioni in tempo reale. Tuttavia, ora Alexa si evolve ulteriormente, offrendoci anche soluzioni per la sicurezza domestica.

Questo articolo esplora come sfruttare le avanzate funzionalità di Alexa per trasformarla in un efficace sistema antifurto, consentendoti di proteggere la tua casa senza dover investire in costosi dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

Come creare un antifurto con Alexa

1. Attivazione dei Sensori di Movimento:

- Apri l'App Alexa sul tuo dispositivo.

- Naviga su Dispositivi > Echo & Alexa.

- Seleziona il dispositivo desiderato.

- Accedi alle Impostazioni del dispositivo e attiva la Rilevazione di movimento a ultrasuoni.

2. Creazione di una Routine:

- Nell'app Alexa, vai alla sezione "Routine".

- Crea una nuova routine definendo le azioni in risposta all'attività rilevata dai sensori di movimento.

- Configura le azioni desiderate, come l'accensione delle luci o l'invio di notifiche al tuo smartphone.

- Salva e testa la routine per assicurarti che funzioni correttamente.

Questo approccio sfrutta la tecnologia già presente nella tua casa per migliorare la sicurezza, dimostrando l'adattabilità e l'efficacia degli assistenti vocali nell'ambito della domotica. Ricorda di personalizzare le impostazioni secondo le tue esigenze specifiche.

Come utilizzare Alexa come Telecamera di Sorveglianza (solo per i dispositivi Echo Show)

La versatilità di Alexa si estende anche alla sorveglianza domestica. Attivando il Monitoraggio casa nelle impostazioni dell'Echo Show, trasformi il tuo dispositivo in una telecamera di sicurezza intelligente.

1. Attivazione del Monitoraggio Casa:

- Accedi alle Impostazioni.

- Seleziona Fotocamera.

- Attiva il Monitoraggio casa.

Con questa funzione abilitata, accedi facilmente alla Live View attraverso la dashboard della Casa Intelligente, selezionando il tuo dispositivo Echo Show preferito.

La Live View non è solo una trasmissione video; offre anche un controllo interattivo. Con gesti sullo schermo, puoi manipolare l'inquadratura, mentre modelli avanzati consentono di orientare la fotocamera con il semplice scorrere del dito.

Queste caratteristiche rendono Alexa non solo un sistema di monitoraggio, ma anche un modo interattivo per gestire il tuo ambiente domestico, anche a distanza. Con Alexa, la sicurezza si fonde con la comodità.