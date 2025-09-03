AirPods Pro 3, arrivano i sensori Apple per salute e traduzione in tempo reale

Apple si prepara a lanciare gli AirPods Pro 3, e secondo alcune indiscrezioni riportate da 9to5Mac le novità non mancheranno certo. Gli auricolari wireless della mela morsicata, già popolari per la qualità audio e la cancellazione del rumore, diventeranno ancora più “intelligenti” grazie a nuove funzioni dedicate alla salute e alla comunicazione. Ecco quali.

Così gli auricolari AirPods 3 monitoreranno il benessere

La prossima generazione di AirPods dovrebbe integrare due sensori: uno per misurare la frequenza cardiaca e uno per la temperatura corporea. Si tratta di funzioni di cui si parla da tempo, ma che ora sembrano pronte a diventare realtà. Non è la prima volta che Apple sperimenta in questo campo: il cardiofrequenzimetro, ad esempio, è già presente sugli auricolari sportivi Powerbeats Pro 2, mentre l’Apple Watch monitora da anni sia il battito cardiaco che le variazioni di temperatura. Con gli AirPods Pro 3, queste informazioni diventerebbero accessibili anche a chi non possiede uno smartwatch, offrendo un nuovo strumento per tenere d’occhio il proprio benessere.

Apple AirPods

Traduzione in tempo reale delle conversazioni: un’altra novità

Un’altra grande novità riguarda la traduzione in tempo reale delle conversazioni. Immaginate di viaggiare all’estero e di riuscire a capire e parlare con un interlocutore straniero semplicemente indossando gli auricolari. La funzione, però, non sarà disponibile subito: secondo le indiscrezioni, arriverà con un aggiornamento software dopo il lancio, probabilmente in collegamento con le nuove funzioni di traduzione introdotte da Apple su iOS 26.

Così gli AirPods hanno cnquistato il mercato in meno di dieci anni

Le ormai iconiche cuffie wireless di Apple, hanno segnato una svolta nel mercato audio e nella cultura pop in pochissimo tempo. Presentate per la prima volta nel 2016 insieme all’iPhone 7, si imposero subito come simbolo della nuova era “senza fili”, favorita dall’eliminazione del jack audio. Grazie al chip W1, offrirono connessione immediata e stabile, oltre a un design minimale che divenne rapidamente riconoscibile. Nel 2019 arrivarono gli AirPods Pro, con cancellazione attiva del rumore e vestibilità più ergonomica, seguiti nel 2020 dagli AirPods Max, cuffie over-ear di fascia alta. Nel 2021 Apple lanciò la terza generazione di AirPods, introducendo audio spaziale e maggiore autonomia. Oggi gli AirPods non sono soltanto accessori, ma parte integrante dell’ecosistema Apple.