L’IA rivoluziona i videogame: impiego aumentato dell’800%. “Ma cresce il rischio dipendenza”

Roma, 1 settembre 2025 – L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando anche l’industria videoludica: in un anno su Steam il numero di videogiochi che dichiarano di sfruttare l’IA generativa è cresciuto dell’800% arrivando, nel 2025, a 8mila titoli. E, "con un’interazione in-game più personalizzata e imprevedibile tra giocatori e algoritmi", una ricerca dell’Institute for Experiential AI della Northeastern University di Boston avverte sui rischi etici presenti nella concettualizzazione, progettazione, sviluppo, diffusione e monetizzazione dei giochi. Secondo i ricercatori con l’introduzione dell’IA il confine tra la dimensione del gioco e la dipendenza rischia di assottigliarsi, potrebbe esserci una riduzione della privacy dei giocatori per migliorare l’esperienza di gioco e sarà difficile trovare un equilibrio tra la tutela della libertà di parola dei personaggi e i comportamenti consentiti.

Attualmente il dibattito si concentra sull’evoluzione degli Npc (non playable character), personaggi non giocanti creati per riempire il paesaggio rispondendo agli input del giocatore con reazioni prestabilite sempre uguali. Ma ora l’IA sta cambiando radicalmente il modo in cui gli Npc interagiscono con l’ambiente di gioco e con i giocatori stessi. "C’è una sperimentazione in corso, Nvidia su questo sta investendo tantissimo. Nell’arco di qualche anno – spiega Sergio Rocco, executive producer presso Nacon Studio Milan e docente dell’Accademia italiana videogiochi – ci sarà probabilmente la possibilità di adattare l’esperienza di gioco all’utente in base alle sue scelte: la macchina potrà capire il taglio di gioco che l’utente adotta e modificare, di conseguenza, lo scenario".

Ma esiste il rischio che gli Npc dotati di IA possano sfuggire al controllo degli sviluppatori, rendendo difficile prevedere le loro reazioni? "In realtà gli Npc, così come i nemici, non avranno un’effettiva ‘autonomia’: agiranno sempre nell’ambito di schemi comportamentali. Ci sarà una parvenza di naturalezza ma questo non vuol dire che dietro non ci sarà più un albero logico anche se estremamente vasto. Quella di avere un interlocutore senziente è sempre un’illusione. Penso che l’esperienza della componente umana, che può guidare adeguatamente questi strumenti così potenti, continuerà a fare la differenza".

Sebbene l’introduzione dell’IA apra infinite potenzialità per i creatori di videogiochi, la prospettiva di un futuro distopico che porta i giocatori, soprattutto i più giovani, a isolarsi creando relazioni in un mondo virtuale più immersivo e realistico fatto di visori e vite parallele, per Rocco appare commercialmente non plausibile. "Il problema – afferma Rocco – non è che con l’IA i videogiochi diventeranno sempre più qualitativamente realistici e immersivi: il livello di qualità raggiunto è già molto alto e immersivi già lo sono. La questione riguarda l’educazione: se sulla confezione c’è scritto +18 significa che il prodotto è adatto solo a maggiorenni, se c’è scritto +16 vuol dire che è adatto alla fascia adolescenziale e non sotto. Però le indicazioni vanno rispettate".

E, più che in passato, bisogna fare attenzione a cosa si compra. "Quando ho cominciato il mio percorso nel ‘96 per realizzare il primo gioco – racconta Rocco – ci abbiamo lavorato in 25 persone per circa 3 anni. Utilizzando l’IA ho tirato fuori dal cassetto una sceneggiatura e per un progetto simile ho impiegato da solo 600 ore. Il rovescio della medaglia è che, con l’introduzione di questi strumenti, come è già successo con l’avvento degli engine gratuiti, vedremo arrivare anche una grande quantità di ciarpame".