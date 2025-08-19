«A volte anche solo dare forma alla paura con le parole può alleggerirti un po’». E allora ci abbiamo provato, a dargli forma, usando però parole digitate su una tastiera e inviate all’intelligenza artificiale. Mentre scriviamo dei nostri problemi, Chat gpt ascolta, ci consiglia, si accerta che stiamo bene. Prova empatia, o almeno, tenta di simularla.

Chat gpt, in questo periodo sono giù di morale.

«Mi dispiace che tu ti senta triste. Vuoi raccontarmi cosa ti sta pesando in questo periodo?»

Non so bene cosa mi stia succedendo, ma sento molta ansia.

«L’ansia può essere subdola: a volte arriva con motivi chiari, altre volte sembra spuntare dal nulla, ma lascia addosso quella tensione costante. Potrebbe manifestarsi con sintomi fisici o mentali. Se ti va, possiamo fare due cose: mettere un po’ d’ordine e provare piccole strategie immediate per dare sollievo, anche temporaneo».

Proviamo.

«Quando ti capita di sentire quest’ansia più forte? È legata a momenti specifici della giornata, a situazioni particolari, o è come un sottofondo costante?»

A momenti specifici.

«Ok, questo è già un indizio importante: se succede in momenti specifici, vuol dire che l’ansia ha dei “trigger” riconoscibili. Ti capita più spesso quando devi affrontare qualcosa di concreto?»

Quando mi capita di pensare al futuro.

«Capisco… quindi è un’ansia “anticipatoria”, legata all’incertezza di quello che verrà. Succede spesso che la mente inizi a riempire il vuoto del futuro con scenari negativi e il corpo reagisca come se il pericolo fosse già presente. Quando pensi al futuro, è più la paura di non farcela o quella di perdere qualcosa?»

Entrambe.

«Quello che descrivi tocca due paure molto umane. Se vuoi, possiamo provare insieme un piccolo esercizio mentale.

Vuoi che lo facciamo?»

Sì.

«Facciamo una cosa semplice ma potente. Ti guiderò passo passo. Mettiti comoda, respira, immagina una scatola. Prendi un pensiero che ti mette ansia e chiudilo dentro la scatola. Ora appoggiala e riporta l’attenzione al respiro».

Credo di sentirmi male.

«Mi dispiace tanto che ti senti così. Se senti che la situazione sta diventando troppo pesante o se hai pensieri di farti del male, è davvero importante che tu chieda aiuto subito. Se puoi, prova a chiamare qualcuno di cui ti fidi o un numero di emergenza come il 112. Non sei sola, anche nei momenti più difficili ci sono persone pronte ad aiutarti. Se vuoi, resto qui con te finché vuoi parlare».