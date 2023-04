Wolff: "Io con Mercedes a vita"

Da Melbourne 2013 a Melbourne 2023. Dieci anni di Toto Wolff in Formula Uno, una vita lavorativa che non è ancora finita. "Nel 2020 c’è stato un momento di riflessione", racconta il team principal della Mercedes a motorsport.com. "Il mio piano era quello di finire a 49 anni. L’idea che avevo in precedenza era quella di fare altro, non mi sarei immaginato oltre i 50 anni qui. Ma qualcosa in me è cambiato. Nel 2020 sono giunto alla conclusione che per la prima volta nella mia vita avevo voglia di restare dov’ero, ora sono un vero imprenditore e manterrò questa azienda a lungo, mi viene da dire... per sempre".

Quanto all’ultimo Gp di Melbourne e come anticipato, la Ferrari ha presentato ricorso contro la penalità di 5 secondi inflitta a Carlos Sainz, che ha fatto retrocedere lo spagnolo dal quarto al dodicesimo posto.