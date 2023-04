Weir-Fabbri in Botswana Primi lanci di stagione verso i Mondiali

A 57 giorni dalla finale di Istanbul, e da quella stupenda medaglia d’oro nel peso agli Europei indoor, si riaccende la stagione agonistica di Zane Weir e con lui anche quella di Leonardo Fabbri, che dalla finale continentale terminata senza misure può trovare la scintilla per svoltare. Gaborone, in Botswana, è il meeting che di fatto lancia il Continental Tour Gold, la seconda lega internazionale: si gareggia oggi alle 13.10, diretta televisiva su Sky Sport Arena dalle 14.30 alle 16.20. I pesisti azzurri hanno appena terminato il raduno in Sudafrica, a Stellenbosch. Al Botswana Golden Grand Prix possono ora verificare il lavoro svolto misurandosi a buoni livelli con il sudafricano finalista olimpico Kyle Blignaut, sesto a Tokyo, con il norvegese Marcus Thomsen che si è allenato insieme agli azzurri in Sudafrica e con un altro atleta da 21 metri come il britannico Scott Lincoln.