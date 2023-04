Warriors senza Green Ha calpestato Sabonis

Entrano nel vivo i playoff della Nba tra squalifiche e infortuni che rischiano di pesare sull’andamento delle diverse serie.

Devin Booker segna 18 punti nel terzo quarto, 38 alla sirena finale e Phoenix pareggia la serie contro i Clippers (123-109), Jayson Tatum in doppia doppia (29 e 10 rimbalzi) guida Boston al successo 119-106 e al 2-0 contro Atlanta. Torna in parità la serie tra Cleveland e New York, 32 punti per Darius Garland (107-90).

Intanto la Nba ha sospeso per un incontro l’esterno di Golden State Draymond Green in base alla serie storica di “atti anti-sportivi”: espulso durante gara-2 dei play-off sul parquet di Sacramento per aver calpestato Domantas Sabonis nel corso dell’ultimo quarto, Green è uscito dal campo insultando gli spettatori, quindi salterà garatre contro i Kings, che sono già sul 2-0 e lanciati verso il passaggio del turno.

Memphis invece è in apprensione per Ja Morant, che ha dolori alla mano destra, gli esami ai raggi X sono risultati negativi scongiurando guai più gravi dopo la caduta sul parquet in gara-1 contro i Lakers.