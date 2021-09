Sono il baby Aleotti e Cattaneo, miglior italiano al Tour, le novità della Nazionale per l’Europeo in Trentino del 12 settembre. Per cercare il quarto centro consecutivo nella manifestazione, il ct Cassani si affiderà anche a Colbrelli, Trentin, Ulissi, Moscon, Bagioli e a Ganna, con Albanese e Covi riserve. Ganna si farà addirittura in tre: staffetta col ritrovato De Marchi e il ‘cognato’ Sobrero, poi cronometro, dove schiereremo anche Affini, ieri secondo nella prova contro il tempo al Benelux Tour. Alla Vuelta, dove Fabio Jakobsen festeggia il terzo successo personale con il 25° compleanno battendo Meeus e Trentin, con Dainese quinto e Minali ottavo, si registra il ritiro di Ciccone, caduto nelle fasi iniziali e costretto ad arrendersi al dolore dopo esser ripartito.

© Riproduzione riservata