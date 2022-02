Vlahovic l’alieno: Juve, operazione vetta

di Paolo Grilli Più efficace e spietato del Mr Wolf di tarantiniana memoria, Dusan Vlahovic risolve tutti i problemi della Juve. Magagne emerse anche ieri al Castellani, ma spazzate via dalla forza fine del serbo. Uno che le pressioni sembra volerle sfidare, e che non conosce nemmeno l’alibi dell’adattamento. E così Allegri, dopo il 3-2 inflitto all’Empoli, si ritrova a -7 dalla vetta dopo la tredicesima gara di fila a punti. Lo scudetto rimane una mezza chimera per i bianconeri – restano undici partite, e la Signora deve sperare in una crisi definitiva del terzetto che sta lassù, qualcosa di statisticamente improbabile – ma lo spirito è tutto un altro ora. Quando Dusan riceve palla, magari anche ben al di sotto della metà campo, c’è una vibrazione diversa in tutta la squadra. Che abbia segnato una doppietta, la prima con questa maglia, è quasi un dettaglio. Anche Kean, non certo protagonista di una stagione esaltante, ieri ha ritrovato confidenza col gol in una gara siglata dal più celebrato compagno. Non che fosse una Juve di fortuna quella di ieri pomeriggio. Ma la lista degli assenti dà la dimensione degli ostacoli che Max sta affrontando in questa lunghissima volata tra campionato, Champions e Coppa Italia. Non erano a disposizione Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Chiesa, Dybala, McKennie, Bernardeschi e Kaio Jorge. Zakaria si è poi fermato per un dolore muscolare ancora prima dell’intervallo. Ma l’inerzia positiva che anima la squadra è stato il primo aspetto visibile in campo dopo il fischio d’inizio di Maresca. Non sono solo rose e fiori in questa Juve. Il gol di Zurkowski, nato da una palla vagante in area, ha riportato a galla il grattacapo di una vulnerabilità mai veramente scacciata. E lo stesso dicasi per la seconda rete toscana di La Mantia, con un Szczesny non impeccabile. Episodi che ...