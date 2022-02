Ganna, ecco Elia Viviani: al giro di Provenza, l’olimpionico festeggia il primo successo stagionale, davanti al belga Vanmarcke e al campione del mondo Alaphilippe. Sprint a ranghi ridotti, dopo una tappa spezzata dai ventagli provocati proprio dalla Ineos del veronese, nella quale Ganna, pur vestendo la maglia di leader, non ha esitato a mettersi a disposizione dei compagni. ‘Vincere a inizio stagione è importante, era l’obiettivo con cui sono venuto a questa corsa’, le parole di Viviani. Ancora fra i migliori il giovane Battistella, che dopo il quarto posto nel cronoprologo chiude la prima frazione in linea al quinto posto, In classifica Ganna comanda con 4 secondi su Alaphilippe. Sprint d’autore anche in Oman: la seconda tappa è firmata da Mark Cavendish, che precede l’australiano Groves, il belga Capiot e il colombiano Gaviria, conquistando anche la maglia di leader. Al Tour di Antalya, in Turchia, la seconda giornata premia un team italiano, la Corratec, che si aggiudica lo sprint con il serbo Dusan Rajovic, nuovo capoclassifica, davanti al britannico Gibson e Tagliani.

