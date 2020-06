L’aver riposato, per Simone Inzaghi, non è certo un vantaggio. Non se hai morso il freno per più di cento giorni e ora non sai quale sia la condizione dei tuoi. Destino uguale per tutti, ma un po’ meno per chi ha già affilato gli scarpini. "Inter e Juve avevano la Coppa Italia per rientrare con lo spirito giusto, ma abbiamo grandissime certezze – riflette Inzaghi – anche se abbiamo qualche problema di uomini". Più di uno in realtà, perché dall’infermeria sono arrivate tre brutte notizie: Lucas Leiva, così come Luiz Felipe e Marusic non ce l’hanno fatta e a Bergamo non ci saranno. Dunque, toccherà a Jony sulla corsia sinistra. A centrocampo il vice Leiva sarà Cataldi mentre al fianco del capocannoniere del campionato, Immobile, ci sarà Correa. In difesa, accanto ad Acerbi e Radu,tocca a Patric. Inutile dire quanto sia tosta la trasferta di Bergamo per la Lazio, vista anche l’Atalanta che ha dominato il Sassuolo. Le incognite ci sono e certo la prima prova dirà molto sulle chance scudetto della Lazio, che dovrà rispondere a Juve e Inter. "Sarà un campionato particolare, 12 partite in 40 giorni con giocatori che, in tutte le squadre, sono stati tre mesi sul divano. Nessuno sa cosa ci aspetta, è qualcosa di nuovo per tutti. Proveremo a farci trovare pronti, anche se abbiamo qualche problema di uomini", ha concluso Inzaghi.

