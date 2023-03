Via Nagelsmann, Bayern a Tuchel Zidane o Allegri per il Psg?

Mattia Todisco

Un valzer di primavera, un ballo tra le panchine. Il Bayern ha dato il via; addio Nagelsmann, spazio a Tuchel. Chissà che il cambio in corsa non porti bene (Tuchel ha vinto una Champions al Chelsea proprio da subentrato). Nel frattempo, mai come quest’anno i bavaresi rischiano di non vincere la Bundesliga o di doversela sudare fino all’ultimo. Uno scenario non accettabile nelle altre sfere con l’attuale differenza di budget rispetto al Borussia Dortmund, primo a +1 sui rivali. La decisione toglie suspence per quella che fino a ieri era una delle destinazioni più ambite in vista della prossima estate. È invece tutta da giocare la partita per succedere a Carlo Ancelotti come timoniere del Real. Le ultime dichiarazioni di Ederson sull’approdo dell’italiano come ct del Brasile hanno acceso i riflettori su un matrimonio che sarebbe uno splendido coronamento a una carriera già strepitosa. A Madrid si vocifera di cavalli di ritorno. Zidane, a tutt’oggi senza squadra, ma anche José Mourinho, di cui si non si sa se proseguirà o meno l’avventura romana. C’è anche la corrente che spinge per la soluzione interna. La leggenda Raùl, oggi tecnico del Real Castilla, oppure Xabi Alonso, vecchia gloria madridista oggi al Bayer Leverkusen con alterne fortune. Di Zidane si parla anche per un altro ruolo di prestigio, quello di tecnico al Psg, posto che difficilmente verrà confermato il deludente Galtier. Se però "Zizou" dovesse restare ancora una chimera, occhio all’opzione italiana rappresentata da Allegri. Al Chelsea la posizione di Potter è a rischio e col mercato effettuato in inverno dalla proprietà londinese quella dei Blues è una panchina ambitissima. Potrebbe essere rilevata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Luis Enrique, visto a Roma prima di andare a vincere tutto a Barcellona. E poi c’è la variabile Conte, ambito da Juve, Milan e Roma.