Via al Masters Tutti vogliono la Giacca Verde

Dopo il prologo della cena dei campioni e il par tre contest, oggi ad Augusta in Georgia prende il via il Masters. È il primo major della stagione del golf. Il campione in carica Scottie Scheffler è l’uomo da battere perché, oltre a essere stato l’ultimo a indossare la Giacca Verde destinata al vincitore, è in gran forma e al vertice del ranking mondiale. Proveranno a rovinargli la festa gli europei Rory McIlroy e Jon Rahm, che lo seguono nel ranking e hanno già all’attivo più di una vittoria in stagione. Al nordirlandese il Masters è l’unico torneo major che manca in bacheca nonostante le sei top ten.

Della partita anche Tiger Woods, alla 25ma apparizione sul percorso americano che lo ha visto trionfare 5 volte. Ancora dubbi sulla sua condizione fisica, come ha confermato proprio McIlroy al termine del giro di prova: "Se non dovesse camminare su queste colline per 72 buche sarebbe il favorito perché può giocare qualsiasi colpo. In ogni caso non si può escludere Tiger dai pretendenti al titolo perché ha già dimostrato di poter fare cose incredibili".

Francesco Molinari è l’unico azzurro. Per lui si tratta della 12ma presenza tra le quali spiccano due quinti posti. "Ho giocato bene nei tornei in Florida proprio come avvenuto nelle mie stagioni migliori – ci ha raccontato – È importante trovare subito un buon feeling e partire bene perché la fiducia nei propri mezzi qui ha un ruolo fondamentale". Sempre oggi, a Torino, prende il via l’Open d’Italia Disabili nel quale Tommaso Perrino che difende il titolo.

Andrea Ronchi