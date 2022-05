Valentino, come è duro il Gt Rossi (17°) lontano dalla pole "Ma la pista è fantastica"

di Riccardo Galli

C’è da soffrire nel Gt World Challenge Europe. Nelle gare Endurance, come era stato a Imola, e in quelle Sprint, visto che il sabato di Valentino Rossi a Brands Hatch, in Inghilterra, è risultato più complicato del previsto.

L’obiettivo del numero 46 era di portare (nelle libere e sopratutto nelle qualifiche del pomeriggio) la sua Audi R8 del team Wrt nella top ten, ma Vale ha chiuso la giornata con il tempo numero 17. Ovvero un andicap pesante in vista di gara -1 di questa mattina e di conseguenza distante anni luce dalla possibilità di lottare per la pole. Meglio il compagno di squadra Vervish, undicesimo. Per entrambi il passo gara sembra essere comunque incoraggiante, come da non trascurare sono i distacchi dai più veloci, Mercedes e Ferrari, con un pacchetto di piloti tutti in un secondo.

Rossi è stato protagonista anche di un fuori pista che comunque non gli ha impedito di riprendere la sessione di prove e tentare (senza fortuna) la conquista di una posizione meno in ritardo al semaforo verde di oggi.

"La pista è comunque bellissima – sono state le parole di Valentino –. Ci sono dei punti... ciechi incredibili ma assolutamente spettacolari".

Brands Hatch era comunque una delle pochissime piste al mondo su cui Rossi non aveva girato. "Durante l’inverno – aggiunge – l’ho studiata a lungo con il simulatore, anche sfidando altri piloti...".

Il programma. Oggi race 1 (ore 12.25) e race 2 (ore 17.45). Diretta streaming sul canale Gt di Youtube, Sky Motori e Now.