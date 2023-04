Vale fra Pecco e Bez: ’I miei ragazzi mondiali’

di Riccardo Galli

Pecco contro Bez. Bez contro Pecco. L’allievo prediletto, quello che per primo varcò la porta dell’Academy, ovvero Bagnaia contro il numero uno del suo team, quello targato Vr46.

Dura scegliere per chi tifare. Per chi emozionarsi. Per chi decidere – anche se solo con una battuta fra amici – chi, secondo Valentino Rossi farà meglio in questo Mondiale che, in attesa dell’ennesima ’resurrezione’ di Marquez e di un cenno da un Quartarato ancora formato fantasma, appare davvero come un Mondiale tutto made in Italy.

Anzi, made in Valetino Rossi.

"E’ stata una grandissima emozione, ma anche una enorme soddisfazione – ha dichiarato Rossi in un’intervista al settimanale ’Sportweek’ –, perché siamo riusciti a vincere in MotoGp con il nostro team. E non era una cosa scontata".

E’ la prima volta che Vale si concentra sulla prodezza del ’suo’ Bezzecchi dopo il trionfo in Argentina. Una botta di autostima, quella del Bez che ha travolto (in positivo) le ambizioni di Rossi e del team Mooney-Vr46.

"Tra Marco e Pecco – sono ancora parole di Rossi – ora c’è una grandissima rivalità, di quelle giuste, leali". Tutto questo mentre, concretamente, può aprirsi uno scenario preciso sull’esito della stagione 2023. "Bez può lottare per il Mondiale".

Mondiale che, oltre a Marquez e Quartararo è in attesa anche di Bastianini che con la sua Ducati si sente in dovere di entrare già da Jerez nella corsa al titolo.

Così ecco ancora un altro pezzo di Italia che può regalare al dopo-Rossi un’eredità tutta sotto la bandiera tricolore.

Valentino, a ’Sportweek’, applaude poi il lavoro di suo fratello, Luca Marini, anche lui nel tem Vr46 e anche lui degno allievo all’Academy. Secondo Rossi, Marini sta continuando un processo di crescita e di maturazione essenziale con la possibilità di vivere, nel 2023, momenti (e magari qualche vittoria) che certifichino le prospettive di Luca.

Rossi, intanto, dopo l’ultima apparizione a Valencia, il novembre scorso, per il Gp che ha visto Bagnaia conquistare il titolo Mondiale, tornerà accanto al suo team in occasione della prossima tappa della stagione, a fine mese, a Jerez, in Spagna.

Valentino si presenterà al box del suo Mooney-Vr46 per vivere il week end insieme ai suoi ragazzi e magari spingere Bezzecchi nella prima fuga su Bagnaia.

Già, perchè il discorso è sempre lo stesso: Pecco contro Bez e Bez contro Bagnaia. Nel nome di Rossi, ovviamente.