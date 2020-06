Ma il Milan di Pioli ha davvero bisogno di un’altra rivoluzione? Il primo atto del dopo Covid dice che Gazidis farebbe bene a riflettere prima di dare un altro scossone al mondo rossonero. A forza di ruotare giocatori, dirigenti e allenatori il Milan ha perso la sua identità di squadra e il ruolo di "grande" del calcio italiano che gli compete per prestigio, palmares e tradizione. La squadra che ha messo in ginocchio il mondo oggi fatica a qualificarsi per l’Europa, gli splendori dell’era Berlusconi sono magnifiche Coppe coperte di polvere.

Segue all’interno