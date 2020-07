Giuseppe Tassi

Intempestivi. Gli organizzatori di France Football decidono di annullare il Pallone d’oro 2020 mentre CR7 mette la firma sul nono scudetto consecutivo della Juve. Doppietta di Ronaldo con un rigore decretato dal Var e un comodo raddoppio su assist al bacio di Dybala e la Lazio deve cedere il passo. Salvo rinascere minacciosa nel finale con l’orgoglio di Immobile e gli abituali tremori juventini.

La sorte bacia Sarri, azzoppando Higuain, destinato al ruolo di titolare prima del via. E così Dybala si riprende la scena e la maglia da titolare accanto a Douglas Costa e CR7. Ma i tanti assi non fanno una Juve stellare, anche per la solida resistenza della Lazio, più in palla rispetto alle ultime esibizioni. La svolta arriva a inizio ripresa con un braccio galeotto di Bastos e un contropiede letale Dybala-Ronaldo. Così la Juve corre incontro all’ennesino titolo e Sarri rinsalda una panchina da sempre vacillante.

Ma neppure il nono scudetto consecutivo, ormai cucito sul petto, può rasserenare la Signora. L’improvvisa fragilità della concorrenza italiana, che si é sfaldata nel campionato del dopo Covid, lascia aperti molti interrogativi in vista del Lione e della fase finale di Champions.

Nel caldissimo agosto ormai alle porte Sarri sa che la squadra capace di domare la concorrenza italiana non basterà per vincere in Europa.

